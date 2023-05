Majdnem hatvan év után lett új vezetője Veresegyháznak

Zsigmond László főépítész, aki több mint három évtizede szolgálja a várost, rendkívül tehetséges ember. A polgármester számíthat rá, és így Veresegyház arculata a jövőben is megfelelően fejlődhet tovább. A gazdasági kérdéseknek is megvannak a felelősei, akik ezután is teszik a dolgukat. Veresegyház jó kezekben van, nyugodtan alszom