A DK fölé nőne Karácsony

– Emellett a főpolgármester egyre több konfrontációt vállal fel a kormánnyal, főleg amióta Gyurcsány beszólt neki, hogy elsősorban nem a város üzemeltetése a dolga. Ez most éppen leginkább az atlétikai világbajnokságra csúcsosodik ki – mutatott rá az igazgató, aki szerint Karácsony három évig nem sok mindent tett Budapestért, és most azt akarja, hogy a budapesti ellenzéki szavazóknak ő legyen a jelöltje. – Ez egy külön konfliktus lesz majd a DK-val, aktivitása a nyári uborkaszezon előtt logikus lépés Karácsonytól, hiszen úgy kell most a politizálást abbahagyni, hogy ősszel jó pozícióból indulhasson – fogalmazott Kiszelly Zoltán.

Emlékeztetett: Budapest első embere már márciusban felvetette, hogy független jelöltként akar indulni a 23 független baloldali kerületi polgármesterjelölttel egy csapatban. Ennek is szól ez a fajta kampánytevékenység, amíg a konfrontáció a kormánnyal inkább az ellenzéki törzsszavazókat célozza.

– A főpolgármester ki akarja ütni a DK-t, a DK pedig Karácsonyt, zajlik egy minidráma, a sokadik kísérlet a Gyurcsánytól való megszabadulásra – ami eddig sem sikerült –, és végül úgyis feltehetően együtt fognak indulni az önkormányzati választáson

– zárta gondolatait az elemző.

Mint ismert, a főpolgármester a héten Taylor Swift amerikai énekesnek írt levelet. Ebben Karácsony Gergely arról tájékoztatta a popdívát, hogy „Budapest egy szuper hely”, ahová el kellene jönnie koncertezni. „Sajnos még jelenleg a koncertnaptárában nincs ott Budapest, de mi minden követ megmozgatunk, hogy eljöjjön a városunkba” – sajnálkozott a főpolgármester.