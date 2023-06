Csák János: Tűzbe teszem Böjte Csaba atyáért a kezemet!

A sajtóban zömében spekulációk jelentek meg az Opera vezetőváltása kapcsán − fogalmazott a Mandinernek adott interjújában a kulturális és innovációs miniszter. Szerinte ezeknek a hangoknak nyilván érdekérvényesítés, nyomásgyakorlás is lehetett a céljuk. A miniszter elmondta: kitűnő pályázatok érkeztek be és a szakmai bizottsággal folytatott konzultáció után három súlyponti tényező alapján döntött: az első a jelölt szakmai beágyazottsága a kulturális szféra egészébe, a második, hogy van-e vezetői tapasztalata nagy szervezet irányításában. A harmadik pedig, hogy jártas-e a válságkezelésben.



A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországon részben történelmi okok miatt, részben pedig az utóbbi évek kormányzati szándékából rengeteg pénz ment a kultúrába. − Eltökélten hiszünk abban, hogy a kultúra nemzetfenntartó erő. Rengeteg beruházás történt, jelentősen nőttek a jövedelmek a kulturális szférában. Időközben számos kulturális célú alapítvány jött létre − fogalmazott a miniszter. Hozzátette: 2021-ben a magyar kulturális szféra finanszírozásának 80 százalékát az állam állta. Szerinte ez olyan magas arány, hogy infantilizál. − Hiszen ha az államhoz kell csak menni pénzért, az leszoktat az önálló forrásszerzésről. Ennek következménye a tanult tehetetlenségnek nevezett jelenség. Márpedig a jegyárbevétel növelése is szükséges. Emellett célom, hogy felélesszük a mecenatúrát a kulturális ágazatban − emelte ki Csák János.



Az interjúban kiemelte, hogy a köznevelésről időről időre beszélni kell, mivel az oktatás minőségbeli színvonala és a szaktanári ellátottság egész Európában nagy gond.

Szerinte ugyanakkor van okunk reménykedésre, hiszen a felvételi rendszerben életbe léptetett változások következtében idén többen jelentkeztek pedagógusi szakokra, nőtt az óvodapedagógus-, a gyógypedagógus-, az osztott képzésre jelentkezők száma.



A brüsszeli vitákról kifejtette, hogy, amennyire csak lehet, kompromisszumra törekednek, de kiemelte, hogy

a gyerekeink védelmében, a bevándorláspolitikában, a béke­pártiságban és a genderkérdésben nincs hova hátrálnunk. Vannak olyan dolgok, amikből nem szabad engednünk, például a természetjogi alapvetésből, hogy van biológiai nemünk.



Böjte Csaba atyához és a személye körüli hullámokról szólva kiemelte: „Tűzbe teszem a kezem érte! Ismerem jól, soha nem járt más a fejében, mint a gyerekek jóléte, azok megsegítése, akiket épp a szüleik, nevelőik löknek el maguktól, azok, akiknek a legjobban kellene szeretniük őket.” Szerinte az, amivel most megpróbálják − mint fogalmazott − bemocskolni Csaba testvért, a legdurvább aljasság, amit el tud képzelni.

