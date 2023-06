Elítéltek és sérelemdíj megfizetésére köteleztek egy baloldali képviselőt

Megdöbbentő ügy borzolja a kedélyeket a baloldali vezetésű Baján, ahol a Sikeres Bajáért Egyesület mögé bújt balliberális erők Nyirati Klára (Momentum) polgármesterrel együtt 9:6 arányban vannak többségben a megyei jogú város képviselő-testületében. Az ügy hátteréhez azt kell tudni, hogy a baloldali vezetés a 2019-es beiktatását követően lecserélte az önkormányzati cégek vezetőit. Minden pozícióra pályázatot írtak ki – így a Bajai Kommunális és Nonprofit Kft. élére is ügyvezetőt kerestek –, és a pályáztatási eljárásban kikérték az önkormányzati képviselők véleményét arról, hogy mit gondolnak a jelöltekről. A lehetőséggel élt a balliberális frakció soraiban ülő Dani Gitta is, aki a Bajai Kommunális és Nonprofit Kft. addigi ügyvezetőjének, Juhász Istvánnak a munkáját is értékelte.

Baloldali rágalmak

Többek között azt írta akkor, hogy „a Kommunális jelenlegi ügyvezetője rendkívül nehéz helyzetben van, lévén egy korrupt, velejéig torz rendszerben volt kénytelen feladatait ellátni. Bár a cég rendkívül rossz megítélésének okai feltehetően elődei munkájának „köszönhetőek”, személye olyannyira összeforrt a rossz döntésekkel, nem közérdeket, hanem egyéni és pártérdekeket szolgáló munkálatokkal, hogy ezt minden igyekezete ellenére egy személyben nem tudja feloldani sem kollégái, sem a lakosság szemében.”

Juhász István viszont úgy érezte, hogy a munkáját, a munkatársaival együtt becsülettel és tisztességgel végezte, Dani Gitta állításai rá és családjára nézve sértőek, becstelenek voltak, és a politikus az értékelésében valótlan dolgokat állított.

Elmarasztaló ítéletek

Utóbb kiderült, nemcsak Juhász István gondolta így, hanem a bíróság is – ez olvasható ki abból a nyílt levélből, amelyet az ügy kapcsán a Fidesz–KDNP képviselőcsoportja tett közzé a Facebookon. E szerint a több évig tartó (büntető, majd ezt követően polgári peres) eljárások lezárultak, és a jogerős döntések alapján Dani Gitta bűnös rágalmazás vétségében, ezért őt a bíróság egy év hat hónapra próbára bocsátotta. – Emellett a polgári eljárásban 500 ezer forint sérelemdíj, 150 ezer forint eljárási költség és 130 ezer forint illeték megfizetésére kötelezte (a baloldali önkormányzati képviselőt – a szerk.) – tették hozzá.

Hol a békejobb?

A Fidesz–KDNP a nyílt levélben az ügy kapcsán emlékeztetett arra, hogy a 2019-es önkormányzati választásokat követően a jelenlegi városvezetés hangzatos ígéretekkel, nagy szavakkal kampányolt.

Elmondták, hogy „végre” lesz itt demokrácia, sajtószabadság, rend, kiszámíthatóság, tisztaság, fejlődés, nyugalom és BÉKEJOBB. Ehhez képest azóta is folyamatosak a botrányos, méltatlan megnyilvánulások, a polgármesterrel más véleményen lévő képviselők támadása, az önkormányzati törvények alapelveinek megsértése a városvezetés részéről

– mutattak rá. Nyirati Klára polgármesternek címezve pedig azt írták: „most, amikor jogerős döntés született egy önkormányzati képviselőjükkel szemben indult eljárásban, az a legkevesebb, ami elvárható, hogy a polgármester asszony elhatárolódjon elítélt képviselőtársától és annak békétlen megnyilvánulásaitól”. – Bajának olyan városvezetésre van szüksége, amely nemcsak szavakban, hanem tettekben is a béke és a fejlődés mellett áll ki – emelték ki. Egyúttal azt kérték Nyirati Klára polgármestertől, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Juhász Istvánnak ne csak a bíróság döntése szolgáltasson elégtételt az őt ért sérelem miatt.

