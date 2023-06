Jogsértő machinációnak nevezte Gyöngyösi Márton az EP határozatát

Gyöngyösi Márton, a Jobbik – Konzervatívok elnöke és EP-képviselője volt az egyetlen magyar ellenzéki képviselő, aki nemmel szavazott a Magyarországot elítélő határozatról az Európai Parlamentben.

Lapunk megkeresésére sajátos magyarázatot adott. Arra a kérdésünkre, hogy milyen szempontok vezérleték őt abban, hogy nem szavazta meg az EP határozatát Magyarország elítéléséről, kifejtette:

„Az Orbán-rendszer nem tegnap pottyant le az égből, hanem az elmúlt 13 évben szorgos aprómunkával jött létre”. Szerinte „így épült ki a rendszerszintű korrupció, alakult ki az állami propagandagépezet, és jöttek létre a függési viszonyok a közigazgatás különböző szintjein - uniós pénzből, az uniós intézmények félre nézése vagy asszisztálása mellett”. Úgy véli,

jogosan kéri számon a jogállamiságot az Orbán-rendszeren az EU, de ha közben maga is fittyet hány az alapszerződésben lefektetett tagállami jogokra, mint amilyen az uniós soros elnökség biztosítása, akkor szerinte − ahogy fogalmazott − csak „Orbánnak nyújt további muníciót ahhoz, hogy kivezesse hazánkat az EU-ból”.

Hozzátette: Mi, a Jobbik – Konzervatívok szeretjük a hazánkat, és ezt nem hagyjuk. Európa a biztonságunk!

Kiemelte:

Az uniós források is járnak Magyarországnak, a jogsértő machinációk helyett az EU inkább azt találja ki, hogyan lehet a forrásokat közvetlenül eljuttatni a magyar önkormányzatokhoz, családokhoz, vállalkozásokhoz, ő ezért dolgozik.

Mint arról beszámoltunk, az Európai Parlament hét frakciójából öt – az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) (EPP), a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), a Renew Europe, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens(EFA) és a Baloldal (GUE/NGL) – határozatot terjesztett be a mai ülésen szavazásra, amely felszólítja az Európai Tanácsot, hogy az uniós szerződések biztosította szankcionálási jogával élve fossza meg Magyarországot az EU rotációs elnökségének lehetőségétől. Hazánk 2024 második felében tölti be az uniós féléves elnöki tisztségét, ebben az időszakban vennék át hivatalukat az EP-választás után az új képviselők, akik az új Európai Bizottságot is megválasztják majd.

A mai szavazáson 442 képviselő szavazott igennel, 144 nemmel és 33-an tartózkodtak. Megszavazták a határozatot a magyar baloldali EP-képviselők, köztük a momentumos Cseh Katain és Donáth Anna, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége színeiben Ujhelyi István, a DK-s Ara-Kovács Attila, Dobrev Klára és Molnár Csaba is.

Az Alapjogokért Központ Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

Ők azok a magyarországi baloldaliak, akik megfosztanák Magyarországot az Európai Uniós elnökségtől, csak azért, mert Magyarország békepárti.

Borítókép: Gyöngyösi Márton (Fotó: Havran Zoltán)