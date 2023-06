Rákkeltőnek nyilváníthatják a világ egyik legelterjedtebb mesterséges édesítőszerét

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató részlege, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) júliusban várhatóan rákkeltőnek fogja nyilvánítani a világ egyik legelterjedtebb mesterséges édesítőszerét, az aszpartámot, amely a diétás italokban, rágógumikban, valamint egyes üdítőitalokban is megtalálható.

A JECFA, a WHO adalékanyagokkal foglalkozó bizottsága is felülvizsgálja az aszpartám használatát, amelynek várhatóan július 14-re lesz eredménye. Az Index összefoglalója szerint mindez azért is érdekes, mivel a JECFA 1981 óta azt állítja, hogy az aszpartám bizonyos mértékig biztonságosan fogyasztható. Meglátásuk szerint egy 60 kilós felnőttnek naponta 12–36 doboz diétás üdítőt kellene meginnia – az italban lévő aszpartám mennyiségétől függően – ahhoz, hogy ártalmas legyen számára. A WHO egyébként már májusban is figyelmeztetett, hogy a cukorpótlók használata nem jár hosszú távú előnyökkel a testzsír csökkentése terén, sem felnőttek, sem gyermekek esetében. Jelezték azt is, hogy mesterséges édesítőszerek felnőtteknél hosszú távon fokozzák a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a halálozás kockázatát.