Mégsem veszélyesek az édesítőszerek az egészségre?

"Eddig is tudtuk, hogy az édesítőszerek használata önmagában nem vezet testtömeg-, illetve testzsírcsökkenéshez, az pedig, hogy egészségkárosító hatása van, nem igaz" – reagált az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégiben közzétett új iránymutatására Szabó Adrienn klinikai dietetikus. A WHO ajánlása úgy fogalmaz: a rendelkezésre álló bizonyítékok szisztematikus áttekintésének eredményei arra utalnak, hogy az édesítőszerek használata nem jár semmilyen hosszú távú eredménnyel a testzsír csökkentésében, a felnőttek és gyermekek esetében sem.

Sőt az Egészségügyi Világszervezet szerint a hosszú távú használatának számos negatív hatása lehet, mint például a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és a halálozás kockázatának növekedése felnőtteknél. Francesco Branca, a WHO táplálkozási és élelmiszer-biztonsági igazgatója így azt tanácsolja, fontoljuk meg az édesítőszerek használatát és keressünk inkább más alternatívát, fogyasszunk természetes cukrokat tartalmazó élelmiszereket, például gyümölcsöket, válasszunk inkább cukrozatlan ételeket és italokat.