Több mint 130 ezren pihenhetnek idén nyáron az Erzsébet-táborokban

– Az ottalvós és a napközis táborok mellett vannak családi Erzsébet-táborok is, valamint gondoltak a nehézségekkel küzdő gyerekekre is, külön tábort szerveznek az 1-es típusú diabétesszel, a valamilyen betegséggel vagy fogyatékossággal élőknek – tette hozzá az államtitkár. Megjegyezte, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Erdélyben is van egy tábor.

Hornung Ágnes szólt arról is, hogy a családügyi területen hármas célt követnek több mint 13 éve: minden vágyott gyerek megszülethessen, a családok anyagi biztonságban élhessenek, valamint minőségi kapcsolat legyen a munka és magánélet között.

– Ezt szolgálja a több mint 30 féle családpolitikai intézkedés, valamint az Európában egyedülálló táboroztatási forma is, amely anyagi segítséget nyújt a családoknak, leveszi a terhet a szülők válláról azzal, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között tölthetnek minőségi időt, valamint hozzájárul a munka-magánélet egyensúlyához is, mert miközben a szülők dolgoznak, a gyerekek élményeket szereznek – szögezte le.

Borítókép: Hornung Ágnes (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)