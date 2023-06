Történelmi léptékű, átfogó fejlesztések indulnak Tokajban + videó

Történelmi léptékű, átfogó fejlesztések indulnak Tokaj belvárosban, amelynek köszönhetően építészeti kincsek újulnak meg, valóságos ékszerdobozzá varázsolva a várost – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán megosztott videójában Koncz Zsófia. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője is – ismertette: a történelmi épületek mellett 800 méter hosszan újul meg a város főutcája, parkok, kávézók létesülnek, kiváló éttermek települnek oda. Koncz Zsófia szerint

ez azért is fontos, mert Tokaj a világörökség része, nem beszélve arról, hogy a Tokaj márkanevet világszerte ismerik. Éppen ezért azt szeretnék, hogy Tokajban egy erős, bor, gasztro és turisztikai termékkínálat alakuljon ki, amelynek a csodájára jár a világ.

Az államtitkár kitért arra is, miszerint az elmúlt években a magyar kormány támogatásával több szálláshely fejlesztés is megtörtént, a minőségi szálláshelyek mellé pedig most olyan attrakciók jönnek létre, amelyek élettel töltik majd meg a belvárost.

A cél az, hogy Tokaj az ország egyik legkedveltebb turisztikai célpontja legyen, stabil munkát és megélhetést biztosítva ezzel az itt élőknek, valamint minőségi kikapcsolódást és sok élményt nyújtva az ide érkező vendégeknek.

Borítókép: Koncz Zsófia államtitkár