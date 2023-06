A leendő igazságügyi miniszter elárulta, mit kért Orbán Viktortól

– Tuzson Bence, az igazságügyi miniszteri poszt várományosa arra kérte a miniszterelnököt, hogy az európai uniós ügyek kerüljenek el a tárcától, amely tiszta, hagyományos igazságügyi minisztériumi struktúrában működne. A politikus az MTI-nek csütörtökön adott nyilatkozatában azt is elmondta: vezetése alatt a minisztérium fókuszába a jogi szuverenitás védelme és az ítélkezési gyakorlat áttekintése kerül majd.

Tuzson Bence Varga Juditot váltja az igazságügyi tárca élén

Ismert, Varga Judit lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy július 31-ével lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról, hogy az egy év múlva esedékes EP-választások kampányára koncentrálhasson. Azt is mi írtuk meg elsőként, hogy a 2024-es választásokon Varga Judit vezetheti a kormánypártok választási listáját, erről egyébként a Fidesz vezetésének is döntenie kell még. Tuzson Bence 51 éves, budapesti születésű politikus, jogász végzettséggel rendelkezik.

Orbán Viktor miniszterelnököt arra kérte Tuzson Bence, hogy egy tiszta, hagyományos Igazságügyi Minisztérium jöjjön létre, és az európai uniós ügyek a kormányzati struktúrán belül máshova kerüljenek. Fotó: Facebook

Az augusztus 1-jétől várhatóan az igazságügyi miniszteri posztot betöltő politikus 2014 óta országgyűlési képviselő, eddig három alkalommal szerzett egyéni mandátumot a Pest vármegyei 5. számú választókerületben, amelynek a központja Dunakeszi. A képviselőt először 2015-ben nevezték ki államtitkárrá, az akkor frissen megalakuló Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációs államtitkára lett. 2018-tól a Miniszterelnökségen volt közszolgálatért felelős államtitkár, majd 2020. január 3-ától ismét a kabinetirodát erősíti, kormányzati államtitkárként. Tuzson Bence házas, öt gyermek édesapja. Tuzson Bence hangsúlyozta:

Orbán Viktor miniszterelnököt arra kérte, hogy egy tiszta, hagyományos Igazságügyi Minisztérium jöjjön létre, és az európai uniós ügyek a kormányzati struktúrán belül máshova kerüljenek.

A leendő tárcavezető kiemelte: a minisztérium fókuszába egyrészt Magyarország jogi szuverenitásának védelme kerül majd, mert álláspontja szerint az utóbbi időszakban szuverenitásunk támadás alatt állt. Különösen fontosnak nevezte, hogy az Európai Unión belül a nemzeti hatáskörbe tartozó területek megmaradjanak, és ne egy európai birodalomban gondolkozzunk, hanem továbbra is azonos jogokkal rendelkező nemzetállamok egységes szövetségéről beszéljünk.

Tuzson Bence a másik fontos témaként az ítélkezési gyakorlat áttekintését nevezte meg, hangsúlyozva, hogy a jogszolgáltatásnak mindig az emberek szempontjait kell a legfontosabbnak tartania.

Fontos, hogy a bíróság függetlenségének megőrzése mellett tovább fejlődjön a gyors és hatékony igazságszolgáltatás, úgy, hogy az emberek számára egy világos joggyakorlat alakuljon ki – mondta. Jelezte, hogy miniszterként szeretne majd erről a bírósági rendszer képviselőivel egyeztetést folytatni és ennek megfelelően, hogyha szükséges, akkor jogalkotási eszközökkel is beavatkozni.

Borítókép: Tuzson Bence (Forrás: Facebook)