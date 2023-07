A mai drogok olyanok, mint az orosz rulett

Napjainak szerhasználata már nem olyan, mint 25-30 évvel ezelőtt volt

– mutatott rá Zacher Gábor. A toxikológus tájékoztatása szerint a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) körülbelül kilencszáz szert monitoroz, ami nemhogy a használó, de még a szakma számára is átláthatatlan. A mai drogok ráadásul gyakorlatilag olyanok, mint az orosz rulett: nem tudni mit tartalmaznak, hányféle hatóanyag van bennük és mit fognak okozni. Mint mondta, egy több tízezer fős fesztiválon mindig is voltak, vannak és lesznek olyanok, akik kábítószert fogyasztanak, vagy szerhasználóvá, alkalmi szerhasználóvá válnak. Ezeket a fesztiválokat azonban nem úgy kell elképzelni, hogy a fiatalok folyamatosan isznak és drogoznak, hanem azért mennek, hogy jól érezzék magukat. Persze vannak fesztiválozók, akiket el kell látni, sőt napi egy-két olyan ember is akad, akit az orvosi sátorból kórházba kell küldeni – összességében azonban ez nem egy jelentős szám. Zacher Gábor szerint ugyanakkor fontos, hogy a szülők és a rendőrség ne az elrettentésre, hanem a felvilágosításra, a prevencióra fókuszáljon.

A marihuána a legnépszerűbb

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2023-as elemzésének adatai szerint mindenféle droghoz könnyű hozzájutni az Európai Unióban – tájékoztatta lapunkat Ozsváth Kálmán. Az elemzés adatait ismertetve a Drogkutató Intézet drogpolitikai igazgatója elmondta:

a cannabis továbbra is messze a leggyakrabban fogyasztott kábítószer Európában. A cannabis vagy más néven marihuána után a különböző stimulánsok a legkelendőbbek: a kokain a második leggyakrabban használt drog, amelyet az amfetamin és metamfetamin, valamint az amfetaminszármazékok közé tartozó partidrog, az MDMA követ. A heroinnak bár csökkent a „népszerűsége”, még mindig a leggyakrabban használt tiltott opioid a kontinensen.

Ezenfelül viszont számos európai országban a szintetikus opioidok használata is terjed, amelyeket általában az erős euforizáló, fájdalom- és szorongáscsökkentő hatásuk miatt használnak. A jelentés szerint egyre nagyobb teret nyernek a szintetikus drogok, amelyek bár olcsók és könnyen elérhetőek, a hagyományos drogokkal ellentétben nem tudni, mit tartalmaznak, így azt sem, hogy milyen hatást váltanak ki. A fogyasztókat így súlyos vagy akár halálos mérgezések is érhetik – mutatott rá. Ennek ellenére a kábítószerpiacon folyamatosan újabb pszichoaktív anyagokat állítanak elő, hogy kikerüljék a jogszabályokat és a törvényes ellenőrzést – tette hozzá.