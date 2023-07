Ezt az alkalmazást minden kisgyermekes szülőnek érdemes letöltenie

Alkartörés, égési sérülések, magasból esés, fulladás – ezek a balesettípusok a leggyakrabban nyáron, a szünidő alatt következnek be – kezdte Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) szakmai igazgatója. Az intenzív terápiás szakorvos negyed évszázada dolgozik gyermekmentőként, a legsúlyosabb állapotú gyermekekhez riasztják, ahol a szülők gyakran tétlenül várják, hogy a segítség megérkezzen. – Már letölthető mobiltelefonra a Magyar Gyermekmentő Alapítvány ingyenes applikációja, amely segít, hogy a szülők, nagyszülők vagy épp a pedagógusok a legértékesebb perceket ne vesztegessék el. Az alkalmazásnak hála könnyen el tudjuk dönteni, mit tegyünk a kisebb balesetek esetében, mikor hívjunk mentőt a gyermekünkhöz, és mi az, amit a segítség megérkezéséig mindenképp meg kell tennünk – tájékozatott.

Példaként elmondta, a „magasból esés” balesetek tipikus példái annak, amikor a szülők az ismeretek hiányában akár egyetlen mozdulattal kerekesszékbe kényszeríthetik szerettüket. – Mindegy, hogy fáról vagy a pelenkázóasztalról esik le valaki, megrúgja egy ló vagy közúti baleset áldozata, ha nem mozdul, koponya- és gerincsérültnek kell tekinteni, ennek értelmében tilos mozgatni a mentők kiérkezéséig. Az instabillá vált csigolyák megsérthetik a gerincvelőt, és ez akár bénulást is okozhat – húzta alá.

Az ingyenesen letölthető applikációban az egyes vészhelyzetekre kattintva tíz másodperces videót látunk az azonnali teendőkről, majd alatta szöveges leírást is találunk. Különösen nagy segítség lehet ez az alkalmazás nyáron, amikor távol vagyunk az otthonunktól, kirándulunk, fürdőzünk a szabadban és egy baleseti helyzetben gyorsan elérhető tanácsra szorulunk

– sorolta a gyermekmentő, aki arra is kitért, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben idén már tizenhatodik éve állít szolgálatba idényszerűen a Balaton déli partján gyermekmentős orvosi kocsit.

– Sajnos már ebben a szezonban is előfordultak megelőzhető vízibalesetek, közúti balesetek, végtagtörések, fejsérülések. Rovarcsípések, allergiás reakciók is adódnak, reméljük már mindenkihez eljutott az információ, hogy a kalcium nem gyógyszere az allergiának. A kerékpáros fejsérüléseket sisak használatával, míg a vízibaleseteket azokkal az alapvető szabályok betartásával tudjuk kivédeni, mint hogy felhevült testtel és sekély, ismeretlen vízbe nem ugrunk bele, gyermeket nem hagyunk felügyelet nélkül, és alkohol vagy drog hatása alatt nem indulunk el úszni; de fontos szabály az is, hogy csak az mentsen a mélyvízből, aki erre képzést kapott – emlékeztetett.

A gyermekmentők a nyári időszakban gyakran találkoznak olyan esetekkel, amikor a kerti sütögetés égési sérüléssel végződik. A telefonos alkalmazásban ezzel kapcsolatban is értékes információkat kaphatunk, hogyan lássuk el a sérülést és mikor fontos a mentőket is riasztani.

– Ezekben az esetekben az elsősegély legfontosabb része a hideg vizes hűtés. Az első lépés, hogy a megégett területről vegyük le a ruhát, amennyiben nem égett bele a bőrbe, és a mentő érkezéséig vagy minimum tíz percig folyó hideg vízzel hűtsük a felületet. Másodfokú, azaz hólyagos vagy annál mélyebb égés esetén ne kenjünk, fújjunk semmit az égett felületre. Amennyiben kórházi kezelés lesz szükséges, ne igyon, ne egyen a gyermek, mert az ellátás során jobb, ha üres a gyomra – részletezte Gesztes Éva, aki ugyanakkor óva int mindenkit a népi gyógymódoktól. – Felejtsék el a tejfölt, a vazelint, a margarint, a hintőport és a tojásfehérjét is, mert égési sérülés esetén ezek többet ártanak, mint használnak – összegezte a gyermekmentő.