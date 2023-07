Négy új alkotmánybírót választott a parlament

Haszonicsné Ádám Mária, Lomnici Zoltán, Patyi András és Varga Réka személyében négy új alkotmánybírót választott meg mai rendkívüli ülésén a parlament, miután a 15 fős testület négy tagjának is lejár a mandátuma szeptember elején. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait a képviselők kétharmadának titkos szavazatával tizenkét évre választotta meg, akik le is tették esküjüket. Az ünnepélyes eredményhirdetéskor és eskütételkor Novák Katalin köztársasági elnök is jelen volt.