Orbán Balázs: A magyar medve nem játék

A sokadik szabadegyetemem volt az idei, mindig hatalmas élmény itt lenni. Talán úgy lehetne a legjobban leírni Tusványost, mint egy életérzést, ahol azok a dolgok kerülnek a középpontba, amelyek összekötnek minket, magyarokat, nem pedig azok, amelyek szétválasztanak − emelte ki lapunk megkeresésére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetemés Diáktáborról. Kifejtette azt is: a miniszterelnök idei beszéde is erre reflektált, amikor kimondta, hogy a liberális erők és a magyar alkotmány között elvi ellentét feszül. Úgy látja: előbbiek csak az egyént ismerik, mi viszont az egyént csak közösségben tudjuk elképzelni. Hozzátette: „szerintünk tehát az alkotmányos rendszernek a kötődések erősítése, nem pedig az elmagányosodás jogi alapjainak biztosítása a feladata.”

Arra a kérdésünkre, hogy mit gondol az ott tapasztalt provokációkról, Orbán Balázs úgy fogalmazott: ő is találkozott az ellendemonstrálókkal, akik nem tűntek valami lelkesnek, ezzel szemben a mieink nagyon kedélyesen fogadták őket.

Egy biztos: mi minden szomszédos ország vezetőjét szívesen látjuk, nálunk szabadon lehet bármiről beszélni. Szerintünk ez nem rossz modell, mindenkinek ajánljuk figyelmébe!

– tette hozzá.

A miniszerelnök politikai igazgatóját arról is megkérdeztük, hogy mi a véleménye a baloldali sajtónak és véleményvezéreinek a rendezvényt és látogatóit lenéző, a kormánypárti politikusokat és támogatóikat rossz színben feltüntetni kívánó, oda nem illő témákat feszegető, szakmailag megkérdőjelezhető színvonalú beszámolóiról. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban elmondta, hogy minden jelen lévő ellenzéki médiafelületnek adott interjút ő is, az esti programokon pedig számos sajtómunkatárssal és megmondóemberrel futott össze.

Úgy tűnt, hogy jól érzik magukat, a tusványosi hangulat talán rájuk is átragadt. Ha ez így volt, már megérte. Az egyik külföldi vendéggel beszélgettem, aki nevetve mondta nekem, miután majdnem egy óra után szabadultam az ellenzéki újságírók gyűrűjéből, hogy önmagában ez a jelenet, amit végignézett, cáfolja a magyar demokrácia rossz állapotával kapcsolatos mindenféle híresztelést és kritikát

− fogalmazott Orbán Balázs.

Az Orbán Viktor miniszterelnök beszédével kapcsolatos nemzetközi reakciókról szólva az igazgató hangsúlyozta: ismét egyértelmű lett, hogy Orbán Viktor az egyetlen magyar politikus, aki nemzetközi térben is képes látni, gondolkodni, tervezni, és az egyetlen magyar politikus, akire nemzetközi szinten is odafigyelnek. – Úgy látom, hogy idén kifejezetten sok pozitív reakció érkezett a nemzetközi konzervatív körökből – tette hozzá. Szerinte a nyugati világ politikusai közül kevesen beszélnek ilyen őszintén a világunk problémáiról, mint a magyar miniszterelnök. Szerinte az is különösen fontos üzenet akár a külföld számára is, ahogy a magyar külpolitika receptjét a következőképpen vázolta fel Orbán Viktor: nagy világügyekben észnél lenni, a világgazdaságban összeköttetéseket építeni, az európai uniós vitákban harcolni, a szellemi ügyekben kitartani, a nemzetegyesítésben pedig állhatatosnak maradni.

Arra a kérdésünkre, hogyan tud Magyarország alkalmazkodni a szomszédunkban zajló, elhúzódó háborúhoz és milyen intézkedések szükségesek a miniszterelnök által megjelölt következő egy évben a nehézségek kivédésére, Orbán Balázs kifejtette, hogy

a nyugati vezetőknek azt tudjuk mondani, amivel Tusnádon már mindenki tisztában van: a magyar medve nem játék. − Éppen ezért képviseljük a diplomáciai csatornákon mindenhol a béke üzenetét. Magyarország elutasítja a szankciós politikát, mivel az tönkreteszi az európai gazdaságot. Nagyon fontos, hogy a jövőben is megvédjük az ország békéjét és biztonságát, illetve a magyar családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat

− emelte ki lapunk megkeresésére a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Orbán Balázs és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó forrása: Facebook/Orbán Balázs)