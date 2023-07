Orbán Viktor: Három év alatt két meteorral is összeütköztünk

„Három év alatt két meteorral is összeütköztünk. Először 2020-ban a Coviddal. Ezt még valahogy kivédtük, és aránylag gyorsan visszatértünk arra az útra, amit kijelöltünk, s amelynek ívét 2030-ig látjuk. De 2022-ben jött egy újabb meteortámadás, ez a háború – és ez már keményebb dió. Ez a meteor letérített bennünket a pályánkról. Magyarország, a magyar emberek és a magyar kormány azért küzd és harcol, hogy erről a letérített pályáról vissza tudjunk kapaszkodni. Legkorábban ez 2024. július környékén következhet be. Addigra lesz Magyarországon a gazdasági növekedés ismét jelentős. A legnehezebb időszakon már túl vagyunk. Az infláció az egekben volt, most letörjük, és minden esélyünk megvan, hogy az év végére tíz százalék alatt legyen, vagyis egy számjegyű. Az első fél év nagyon nehéz volt, mert az infláció gyorsabban nőtt Magyarországon, mint a bérek. Ilyenre nagyon régóta nem volt példa. De a második fél évben ki fogunk egyenesedni, és ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor az egész év tekintetében megelőzzük, elhárítjuk a bérek értékcsökkenését. A hitelek kamatai Magyarországon az égben vannak, ezt elfogadható szintre kell hozni. Ha mindent jól csinálunk, akkor a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választáskor már újra azon a kijelölt pályán leszünk, azon a kijelölt útvonalon haladunk, ami elvisz bennünket 2030-ig” – idézett tusványosi beszédéből a kormányfő.