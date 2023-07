Rétvári Bence: A háborús és szankciós időkben is növeljük a humán és rendvédelmi területen dolgozók bérét

Háborús időket élünk, a háború és a szankciók egész Európában gazdasági nehézségeket okoznak. Háborús időkben védelmi költségvetésre van szükség, amely megvédi az ország biztonságát, a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést. Ezért a kormány ennek ellenére is növeli a rendvédelmi és humán területek költségvetési forrásait

– mondta a Magyar Nemzetnek Rétvári Bence arról, hogy az Országgyűlés mai rendkívüli ülésén elfogadta a jövő évi költségvetést.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a költségvetés amellett, hogy jelentős honvédelmi alapot tartalmaz, a rendvédelmi dolgozók bérének további emelkedését is tartalmazza 2024. január 1-jétől.

Közlése szerint a biztonságunkat védő rendőrök és tűzoltók működésére 1300 milliárd forintot biztosít a költségvetés, amely 167 milliárd forinttal több, mint az előző évben, valamint 449 milliárddal több mint 2010-ben. A biztonság további erősítése érdekében a rendvédelem és a honvédelem területén dolgozók bérére összesen csaknem 1380 milliárd forintot fordít a kormány 2024-ben, amely több mint 900 milliárd forinttal magasabb, mint 2010-ben. 2010 óta majdnem háromszorosára nőtt a bérekre fordítható összeg ezeken a területeken.

– A biztonságunkat nemcsak a háború, hanem a magyar határokat fenyegető migráció miatt is meg kell erősíteni. A háború okozta gazdasági válság további migrációs hullámokat indíthat el Európa felé, ráadásul Brüsszel migránsgettókat akar hazánkra is erőltetni. Magyarország eddig is csak magára számíthatott a migráció elleni védelmében. A legfontosabb célunk továbbra is az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ne a magyar emberek fizessék meg a háború költségeit, a határokat pedig biztonságban tudhassuk – jelentette ki Rétvári Bence.

Kitért arra is, hogy jövőre 420 milliárd forinttal nő az egészségügyi költségvetés, mely tartalmazza a 2024. március 1-jei ápolói béremelés fedezetét is. 2010. és 2024. között összességében ötszörösére nő az egészségügyi bérekre fordítható összeg a költségvetésben.

A 2024-ben több mint 3200 milliárd forint áll majd rendelkezésre egészségügyi célokra, amely több mint kétezermilliárd forinttal magasabb összeg, mint a baloldali kormány által benyújtott utolsó, 2010-es költségvetésben.

Oktatásra jövőre 629 milliárddal, köznevelésre négyszázmilliárd forinttal jut több.

– Ebből a többletből az ideihez hasonlóan 10 százalékos pedagógus béremelést előlegez meg a költségvetés, de az EU-s források blokkolásának feloldása esetén 25 százalék körüli pedagógus fizetésemelés várható 2024-ben. A köznevelési költségvetés így jövőre 2600 milliárd forint lesz, ami 1600 milliárd forinttal magasabb mint 2010-ben – mondta az államtitkár.

Megjegyezte: a baloldal a válság idején tömeges elbocsájtásokat hajtott végre, utcára tett hatezer egészségügyi dolgozót és 15 ezer tanárt, illetve elvett egyhavi bért minden orvostól, ápolótól, pedagógustól, rendőrtől és tűzoltótól.

A baloldal most is megszorításpárti, és felszámolná a rezsicsökkentést. Ezzel szemben mi a háborús és szankciós időkben is növeljük a humán és rendvédelmi területen dolgozók bérét

– zárta szavait Rétvári Bence.

Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: Illyés Tibor)