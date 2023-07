Magyarország már akkor haderejét fejlesztette, mikor a liberális békegalambok hallatták csak hangjukat

Fegyverrel foglaltunk hazát, azzal is védtük meg, csatákból és háborúkból áll a történelmünk. Külöleges kegy, hogy a mostani generációknak nem kellett ezt megtapasztalniuk – kezdte prezentációját a honvédelmi miniszter az MCC Feszt pénteki napján.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az MCC Feszten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: A magyar haderő korszakváltáson megy keresztül. Mint mondta, ennek levezénylése személyes ambíciója és feladata is.

A cél, hogy a ciklus végére jobban felkészült hadereje legyen Magyarországnak, mint eddig. A miniszter szerint az elmúlt egy évben erre volt lehetőség és alkalom is.

– A magyar haderőfejlesztés már akkor elkezdődött, amikor Európa-szerte még a liberális békegalambok hallatták csak hangjukat – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky. Emlékeztetett: 2016-ban indult a program, eszközcserékkel, ez azonban önmagában nem elegendő, kiképzett katonákra is szükségünk van. – Ehhez kell kiképzés, és elszántság – jelezte. A miniszter szerint soha nem látott társadalmi, politikai és költségvetési támogatás áll azon program mögött, amit most a honvédelmi minisztérium visz. – Korábban Magyarországnak nem voltak tartalékosai (2004 környékén 17 tartalékos katona volt az országban) és az eszközállomány is teljesen leépült – idézte fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Emlékeztetett arra, hogy Trump elnök szólt először arról, hogy nem csak az USA fogja megvédeni a NATO-tagállamokat. A honvédelmi miniszter szerint a NATO működik, ezt bizonyítja, hogy az agresszor Oroszország számára tabunak számítanak a szövetségben lévő államok területei.

Nemzeti fejlődés és fejlesztés

Magyarország eldöntötte, és be is tartotta, hogy a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja, ezt már idén elértük. Ennek az összegnek a 30 százalékát költjük fejlesztésre (az elvárás 20 százalék).

A miniszter ismertette, hogy konkrétan milyen fejlesztéseket hajtottak végre: Leopard harckocsik vették át a T-72-esek helyét, Gidránokat szereztek be, Zalaegerszegen pedig a Rheinmetallal közösen gyártanak Lynx harcijárműveket.

A magyar haderőnek évekig nem volt tüzérsége, ezt mára visszaépítették. A légierő is megújul, Airbusokat és helikpotereket szereztek be. A légvédelmi rendszert is idén adják át, itt több technológiát ötvöznek. Ezzel együtt pedig jelenleg is országszerte gyártunk harceszközöket, és alkatrészeket – ezt a miniszter egy térkép segítségével mutatta be.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az MCC Feszten. Fotó: Havran Zoltán