Olyan tanzániai emberekkel is találkozott Novák Katalin, akivel magyarul beszélgettek

Találkozóról jelentkezett be Novák Katalin hivatalos közösségi oldalán, ahol a tanzániai magyarokkal és Magyarországon tanult tanzániaiakkal beszélgetett.

„Bármerre járok a világban, igyekszem találkozni a helyi magyarsággal is. Igen, Tanzániában is élnek magyarok, de tegnap csatlakoztak hozzánk olyan tanzániaiak is, akik korábban Magyarországon tanultak, sokukkal még magyarul is tudtunk beszélgetni” – írta a köztársasági elnök.

Novák Katalin szerint ezért fontosak az olyan ösztöndíjprogramok, mint a Stipendium Hungaricum, amelyet most hosszabbítottunk meg Ruandával és Tanzániával is. Az államfő úgy fogalmazott: „akik nálunk tanultak, Magyarország barátaiként, »követeiként« térnek vissza hazájukba. […] Így volt ez Obedie Solomon Kimaróval is, aki magyarországi tanulmányai után Tanzániában lett sikeres üzletember és Magyarország tiszteletbeli konzulja. Munkásságát a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismertem el” – írta.

