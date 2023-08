Beperelte a Médiatanácsot a Budapest Pride

Bár az RTL is megtámadja a határozatot, fontosnak tartottuk, hogy mi, mint a kisfilm megrendelői is keresetet nyújtsunk be. Minden alkalmat és lehetőséget meg kell ragadni, hogy a történelem szemétdombjára juttassuk a homofób és transzfób propagandatörvényt. A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek eltörlésére, eltüntetésére tett kísérletek csak kudarccal végződhetnek