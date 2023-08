Cikázó villámok, bokáig érő víz és milliós károk – Így sújtottak le a magyar településeken tomboló viharok + videó

Bokáig érő a víz Tatán

Komárom-Esztergom több helyszínén is lecsapott a vihar, köztük Tatán is, amit a Kemma.hu meg is örökített.

Késő délután kezdett el esni, több ütemben. Először még sűrű, apró cseppekkel úgy, hogy a nap is megmutatta még magát, aztán jött a teljes beborulás, és az igazi felhőszakadás. Teljesen besötétedett, és sűrűn, villámokkal, mennydörgéssel csapott le az eső. A parkolóban tartósan megállt a víz.