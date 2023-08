Így bujtogatja felmondásra a tanárokat a PDSZ

– Augusztus elsején érdemes személyesen bevinned a munkáltatódhoz a lemondásodat, majd ott érkeztetned kell (ez azt jelenti, hogy két tanú által hitelesített átvételi elismervényt kérsz). Javasoljuk, hogy ne csak személyesen tedd ezt meg, hanem egyrészt ímélen is küldd el, másrészt pedig postán is add fel ajánlottan – írta tegnapi hírlevelében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A szerkesztőségünk birtokába jutott levélben részletezik, hogy ebben az esetben a felmondási idő egy hónap, és a jogviszony ekkor augusztus 31-én fog megszűnni (annak ellenére, hogy augusztus elsején adja be valaki a papírokat, és azzal a dátummal kéri a felmentését).

A PDSZ vezetői egy tavaly januári tüntetésen Fotó: Kurucz Árpád

– A lemondási idő alatt a munkavégzés alól kötelesek felmenteni,

ugyanakkor megkapod a teljes havi illetményedet – állítja levelében a PDSZ.

A szakszervezet szerint ezzel a procedúrával járnak a legjobban azok a tagjaik, akik nem kívánnak az új pedagógus életpálya törvény alapján tovább tanítani szeptembertől.

A PDSZ mintaleveleket is ajánl tagjainak, így a pedagógusoknak még saját felmondásukat sem kell megfogalmazniuk, egyszerűen kitöltenek egy sablont, és már mehetnek is a munkáltatójukhoz.

A szakszervezet jogértelmezése szerint egyébként akik később mondanának fel, azokkal „ledolgoztathatják” a felmondási idejüket, így megfogalmazásuk szerint fontos határidő jött el augusztus elsejével.

A pályaelhagyás mellett döntő tanároktól a PDSZ végezetül azt kéri, hogy azért a szakszervezetnek maradjanak tagjai, és fizessék be a tagdíjat. Mint írják, a törvényi szabályozás alapján ha a pedagógusok tíz százaléka tagja lenne a szakszervezetüknek, úgy egyetértési, véleményezési és konzultációs joguk is lenne.

A PDSZ bár a nyilvánosság előtt módszeresen titkolja, hogy hány tagja van, a Magyar Nemzet birtokába került levélben elismeri, hogy sem ők, sem pedig a másik nagy szakszervezet, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) nem éri el jelenleg ezt a tíz százalékos reprezentativitási küszöböt. A PSZ esetén egyébként ez nem volt mindig így, korábban lapunk számolt be elsőként arról, hogy az utóbbi tíz évben meredeken zuhant a szakszervezeti-tag pedagógusok száma, ez vezetett a mostani helyzethez.