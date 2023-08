Figyeljen, így fog változni a boltok nyitvatartása hétvégén

Bár a nagyobb élelmiszerboltok többsége általában nyitva tart a hét utolsó napján, de az államalapítás ünnepe – augusztus 20. – idén vasárnapra esik. Ezért most ezek zárva lesznek, viszont nem dől össze a világ, ha aznap kell beszereznie valamilyen élelmiszert. Az Origó cikkéből kiderül, hogy merre érdemes útnak indulni, ha nem szeretnénk üres kosárral hazaállítani.

A nemzeti ünnepet megelőző szombaton, vagyis augusztus 19-én, valamint az utána következő hétfői munkanapon, augusztus 21-én, az üzleteknek a normális nyitvatartása lesz érvényben.

Viszont augusztus 20-án a jogszabályok alapján a nagy üzletláncok egységei zárva lesznek.

Ugyanakkor egyes üzletláncok – Reál, Coop, CBA – néhány kisebb egysége nyitva tarthat ünnepnapon is, ezekről az adott boltban kaphat tájékoztatást a vásárló, illetve érdemes az üzletlánc honlapján is ellenőrizni a konkrét bolt nyitvatartását augusztus 20-ra vonatkozóan – hangsúlyozta a hírportál.

Vannak azonban olyan kiskereskedelmi üzletek, amelyek biztosan nyitva lesznek az ünnepnapon is:

a benzinkutak

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (az ügyeletes gyógyszertári nyitvatartásról az OGYÉI honapján található tájékoztatás és kereshető adatbázis)

az önálló virágboltok

az újságosok

az édességboltok

a vendéglátó- és szórakozóhelyek a kisebb, boltok, trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.



Azt is fontos tudni, hogy a benzinkutaknál működő, valamilyen lánchoz tartozó üzletek (pl. Spar, Tesco, Fresh Corner) is nyitva lesznek, ahogy az éjjel-nappali boltok sem zárnak be a nemzeti ünnep napján – mutattak rá.