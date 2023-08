Gyülekezik ma a szélsőbaloldal - de hol, miből és miért?

Már két és fél millió forintot gyűjtött össze a Jámbor András által vezetett Szikra Mozgalom arra a baloldali rendezvényre, amelyet a tervek szerint ma tartanak meg Budapesten. Az eredetileg háromnaposra tervezett rendezvény csupán csak egynapos lesz.

Több helyről is el kellett költözniük

„Két baloldali, három vélemény, ahogy a mondás tartja, de mi erre ráturbózunk egyet, hiszen Donáth Annával és Ungár Péterrel fogok vitatkozni a Szikra táborában!”

Nemrég ezzel a kis beharangozóval készült Karácsony Gergely párttársa, Jámbor András és csapata a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom táborára. Azóta sokat változott a tábor helyzete, mivel sehol sem fogadták őket (el kellett költözniük például a szokásos helyszínről, Bodajkról is), ezért a Népligetbe települnek. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Jámbor András.

Mint arról korábban beszámoltunk, a mozgalom gyűjtésbe kezdett, mondván, az új helyszín négymillió forint pluszkiadást jelent nekik, pedig a Népligetben nem három-, hanem csak egynapos lesz a találkozó, és az eredetileg tervezett zenekarok sem lépnek fel, legalábbis a frissen meghirdetett program szerint.

Jábor András a Párbeszéd képviselője a parlamentben Fotó: Kovács Attila

Állítólag milliókat kalapoztak

Információi szerint eddig közel két és fél milliót kalapoztak össze Jámborék az egynapos Szikra Táborra.

Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője a Szikra Táborral kapcsolatban a Hír Tv-ben arra emlékeztetett, hogy ezek a szervezetek felkészítik szimpatizánsaikat az őszi időszakra. Olyan embereket képeznek ki, akiknek van kedvük és elszántságuk arra, hogy ha kell, törjenek-zúzzanak, ha kell, összecsapjanak a rendőrökkel, kirakatokat törjenek be. Lehet látni, hogy az ellenzéknek fogalma sincs a valóságról, nem is óhajt ezzel foglalkozni. Egyetlen esélyt látnak maguk előtt, hogy elkerülhetetlenül véget ér a nyár, jön az ősz, jönnek a hűvös idők, jön a rossz kedvünk hónapja, és ezek erre készülnek már most, hogy akkor majd legyen kikkel randalírozni az utcákon – hangsúlyozta Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője.

Botrányok elszámolás nélkül

A pedofilbotrányba keveredett Szikra Mozgalom pénzgyűjtése azért is érdekes, mert az egyesület a törvényi kötelezettség ellenére mindeddig nem tette közzé a 2022-es évre vonatkozó elszámolását, noha annak benyújtási határideje május 31. volt.

Azt egyébként szintén nem tudni, hogy honnan jött össze a pénz a mai táborra, annyi azonban bizonyos, az elmúlt években a Párbeszéd pártalapítványa rendszeresen támogatta a Szikra táborait, amelyekben kutatási tevékenységeket, offline és online eseményeket szerveztek, amelyek egy részét valamely partnerszervezettel közösen végezték. A szervezet egyik legfontosabb partnerének nevezte a Zöld Terasz Alapítványt – amely 2022-ben 11,1 millió forintot kapott a Párbeszéd pártalapítványától, valamint 1,2 milliót a Jelen Mindenütt Alapítványtól, azaz a Jelen nevű sajtóterméktől, amelyet 2021-ben a Niedermüller Péter vezette Erzsébetváros tízmillió forinttal támogatott –, amelynek kuratóriumi tagja a Karácsony Gergely 99 Mozgalmához rejtélyes módon beérkezett 506 millió forintot kezelő Perjés Gábor.

Borítókép: Jámbor András a Szikra Mozgalom demonstrációján Fotó: Facebook