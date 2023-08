Hatalmas árvíz volt Csákánydoroszlón, csónakkal mentették az embereket + videó

A szombati vihar Csákánydoroszlón hat lakóépületet veszélyeztetett a nagy mértékű esőzések miatt – írta a Vaol.

A megáradt Rába teljesen elöntötte az ártéri részeket, a katasztrófavédelemnek egész éjjel dolgoznia kellett.

A legrosszabb helyzet a Dózsaligetben alakult ki, ahol csónakokkal kellett menteni a bajba jutott embereket.

A lakóknak átmenetileg el kellett hagyniuk az otthonaikat, a katasztrófavédelem beszámolója szerint a Rába áradása miatt több őrségi bekötőutat is le kellett zárni.

A Rába vízszintje szombat hajnalban 476 centiméteres vízállásnál tetőzött. A vármegyei portál beszámolója szerint Körmenden az ablakokon folyik be a víz a Rába-parti üdülőkbe. Vas vármegyében több településen is kritikus a helyzet a tegnapi felhőszakadások után, Csákánydoroszló mellett Rátót, Csörötnek, Nádasd és Rönök településeken is utakat árasztott el a víz.