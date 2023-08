Két és fél havi csapadék hullott néhány nap alatt

Csapadékrekordok

Az ország északi, északnyugati, nyugati felén esett a legtöbb csapadék, míg a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföldön a legkevesebb. A csatolt ábrákon az látható, hogy az elmúlt hét napban

Gyöngyössolymos térségében esett a legtöbb eső, több mint 140 milliméter.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kitért arra is, hogy a bőséges csapadékot okozó időjárási helyzet tartós fennállása viszonylag ritka a Kárpát-medencében, de nem példa nélküli. – Hazánk éghajlati sajátossága, hogy a legtöbb csapadék általában május és július között hullik, de most augusztus elején is összejött egy szignifikáns mennyiség – tették hozzá.