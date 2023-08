Lépéseket tesz a Fidesz-frakció a Booking pénzvisszatartási botránya miatt

– A szállásközvetítő multicég továbbra is visszaél az erőfölényével, és kiszolgáltatott helyzetben tart több ezer magyar vállalkozást – közölte a Fidesz-frakció. Kiemelték, a felháborító eset nem maradhat következmények nélkül, ezért a parlamenti albizottság ülésére várjuk a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a fogyasztóvédelmi hatóság képviselőit, hogy adjanak pontos képet a helyzetről és a lehetséges válaszlépésekről.

A Booking.com a hétvégén azt ígérte, hétfőn, azaz a mai napon mintegy huszonkétezer magyar partnercég kapja majd meg az elcsúszott kifizetéseket, csütörtökre pedig visszaáll a rendszeres és remélhetőleg hibamentes működés.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nemzetközi szállásközvetítő portál körül a nyári szezon közepén robbant ki a botrány, amikor leállt a szállásadóknak járó díjak, illetve azok egy részének kifizetésével, amit pedig néha teljesít, azt is jelentős csúszásokkal teszi, miközben más szálláshelyeknek gond nélkül fizetnek. A cég akkor arra hivatkozott: számlázási rendszerének karbantartása miatt számíthatnak a szállásadók késedelemre. Az érintett szállásadók viszont azt mondták, hogy a cég többször kitolta a maga által korábban kitűzött határidőt az utalások teljesítésére, de még ezen határidőket sem mindig tartotta be, hanem további értesítés nélkül, egyszerűen csak nem utal egyes partnereinek.

Az üggyel kapcsolatban a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is lépéseket tett, egy kérdőívvel mérte fel a Booking.com késedelmes fizetésének hatásait a szálláshely-szolgáltatók körében. Az eddig beérkezett csaknem hatezer válasz alapján minden második szolgáltatót érint a fennakadás, leginkább a főként családi vállalkozások által működtetett magán- és egyéb szálláshelyeket.

A válaszolók 34 százaléka azt jelezte, hogy a rendszer szerint ők tartoznak az oldalnak.

Az MTÜ a sérelmet szenvedett szolgáltatók támogatására jogsegélyszolgálatot indít és egyeztetést kezdeményez az érintett hatóságokkal.