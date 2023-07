Íme, a Booking-botrány megdöbbentő részletei

A nyári szezon kellős közepén a Booking.com nemzetközi szállásközvetítő portál leállt a szállásadóknak járó díjak, illetve azok egy részének kifizetésével, amit pedig néha teljesít, azt is jelentős csúszásokkal teszi, miközben más szálláshelyek felé gond nélküliek a kifizetések. Egyesek máris attól tartanak, hogy a cég által magyarázatként hivatkozott informatikai nehézségek mögött valójában likviditási gondok állnak. Legrosszabb esetként többekben a csődhelyzet is felmerült – emlékezetes, hogy néhány éve a Bónusz Brigád nevű „kuponos” közvetítőoldalnál is a nem illetve a késve fizetések voltak a földbe állás közvetlen előzményei. Az Origó összegyűjtötte, hogy mit lehet tudni a Booking körül kialakult helyzetről.

Mi a probléma a Booking kifizetései körül?

A Booking körül azért forrnak most a szállásadók indulatai, mert a cég június 24-e után nem utalta át a szállásadóknak – illetve a szállásadók egy részének – az őket megillető szállásdíjat. A cég akkor azt mondta: számlázási rendszerének karbantartása miatt számíthatnak a szállásadók késedelemre. Ebből önmagában még nem kerekedett volna ekkora felfordulás. Az érintett szállásadók azt kifogásolják, hogy a cég többször kitolta a maga által korábban kommunikált határidőt az utalások teljesítésére, de még ezen határidőket sem mindig tartotta be, hanem további értesítés nélkül, egyszerűen csak nem utal egyes partnerei felé.

A probléma valójában kettős természetű:

Egyrészt a szállásadók egy részének pénzügyi, likviditási nehézséget okoz az, hogy – a nyári szezon kellős közepén, már amennyiben az európai, észak-amerikai és részben az ázsiai turisztikai trendekre gondolunk – nem kapja meg tervezett bevételét a Bookingon keresztül kiadott szállása után. De még azok is dühösek, akiknek ugyan pénzügyi gondot nem okoz a késedelem, de a bizonytalanság miatt nyugtalanok.

Másrészt a szállásadók azt kifogásolják, hogy a cég nem kommunikál világosan és egyértelműen. Van például olyan magyarországi szállásadó, aki azt mondta az Origónak, hogy a késedelmes fizetést még akár el is lehet fogadni egy komoly informatikai átállás kapcsán, de azt, hogy a Booking felületesen vagy sehogyan sem kommunikál már a partnereivel, csak nehezen.

Mely országokat érinti a probléma?

A jelenség a nagyvállalat működését nemzetközi szinten érinti. Nagy-Britanniából, Hollandiából, Németországból, Belgiumból, és Magyarországról is rengeteg panaszos szállásadó jelzi kifogását a cég magatartása miatt annak partnerfelületén. Több hazai szállásadóval az Origó is beszélt.

A Booking.com portál képernyője vendégoldalon Forrás: Booking.com

Minden szállásadót egyformán érint a Booking késedelme?

Nem. A szállásadók egy részével rendben zajlanak az elszámolások és a kifizetések, főleg azoknál a jellemzően nagyobb kapacitással rendelkező szállásadóknál, melyek a vállalat úgynevezett virtuális hitelkártyáját használják. A virtuális hitelkártyák korlátozott ideig használható, digitális Mastercard-kártyák, amelyeket a vendégeitől érkező fizetések elősegítésére használ a cég felületén. Ugyanúgy működnek, mint a hagyományos hitelkártyák, és segítségükkel kapja meg kifizetéseit a partner a Bookingtól. Ha a vendégek az online fizetést választják, akkor a fizetett összeget erre a virtuális hitelkártyára töltik fel, melyet a partner bármely más hitelkártyához hasonlóan terhelhet meg. A virtuális hitelkártyák minden olyan partner országában elérhetők, ahol elérhető a Booking.com fizetési rendszere. Vagyis a szállásadók azon keresztül megkapják a szállásdíjakat a jutalékok levonása után, azokra a szállásfoglalásokra, melyeket a vendég a Booking.com oldalon keresztül küldött az adott szálláshelyre.

Az Origó kérdésére a Balaton Panziónál elmondták: náluk főként az imént említett virtuális kártyával fizetnek, és ebben a rendszerben jelenleg nincs semmiféle probléma. A szálláshelyen előfordul helyszíni fizetés is, ekkor viszont a folyamatból kimarad a Booking, tehát a két partner között nem keletkezik elszámolási kötelezettség.

A probléma az Origó információi szerint valóban nem az ezen konstrukciót választó ügyfeleknél van – ezt magyar szálláshelyek is megerősítették –, hanem azoknál, amelyek utólagos elszámolásban vannak.

Ez azt jelenti, hogy ezekre a szálláshelyekre adott foglalásoknál a Booking szedi be a pénzt a vendégektől, majd a megállapodás szerinti levonások után fizeti ki az összeget a szálláshelynek. Ezen konstrukción belül is megkülönböztethető a havi és heti elszámolást választók köre, és az Origó információi szerint főként a heti elszámolásos rendszerben szerződött partnereket sújtja a mostani nehézség.

A havival még nincs fennakadás, mert az mindig a tárgyhónapot követő hónap első 10 napjában érkezik

– mondta az Origónak egy névtelenséget kérő hazai magánszállásadó. Szerinte főleg a heti kifizetésekkel van gond, a havi kifizetéseknél semmilyen fennakadás nincs. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy még ha neki nem is jelent problémát a jelenlegi állapot, a heti elszámolásban forgó szállásadók közül sokaknak okozhat komoly, elsősorban likviditási nehézséget a kialakult helyzet.

Az ügyhöz kapcsolódó fontos információ az, hogy bár a Booking június 24-e után már nem teljesített utalásokat, közlése szerint az elszámolásokat június 26-ig feldolgozta – „csupán” a kifizetésekre kell várni az általuk hivatkozott informatikai nehézségek miatt. A vállalat saját tájékoztatása szerint a kifizetés a „hónap 15. napján vagy előtte” történik, és ahogy az Origónak nyilatkozó havi elszámolásos szállásadók elmondták, ezzel náluk nincs gond most sem. A probléma valóban a heti elszámolással működő szálláshelyeket sújthatja a leginkább: a kifizetések ugyanis hetente (csütörtökönként) vagy havonta (a hónap 15. napján vagy előtte) történnek, olyan tényezőktől függően, mint például a szállás elhelyezkedése. Belátható, hogy többheti kifizetés elmaradása komoly gondot okozhat, főként a kisebb szálláshelyeken.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.