Leváltották a 444 lapigazgatóját, gyorsan eltűnt az impresszumból is

„Az egy hete bejelentett, meghatározó változás most a 444 új főszerkesztő-helyetteseinek kinevezése: Haszán Zoltán, Plankó Gergő és Lovas Gergő mostantól ebben a felelősségi körben dolgoznak a 444-nél, a nemrég csatlakozott Diószegi-Horváth Nóra és Haász János pedig szerkesztési feladatokat is vállalnak. Erdélyi Péter hónapok óta tanácsadóként dolgozik velünk fontos pályázati és fejlesztési projekteken. Ezen a területen két további szakemberrel is erősítettünk Bulla Zsófi és Paukovics Gergő személyében” – fogalmazott.