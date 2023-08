LMBTQ-kiállítás és drag queen: gyermekeket is várnak a pécsi szivárványos napra

Egy hónappal a harmadik pride felvonulás előtt, LMBTQ-napot szervez az Amnesty International Magyarország Pécsett. Az esemény leírása szerint augusztus 19-én minden érdeklődő eltölthet majd „egy önfeledt napot az elfogadás, a szeretet és a szórakozás jegyében az Amnesty Magyarország pécsi aktivistái által szervezett Szivárványos napon”. A programok kapcsán annyi már bizonyos, hogy LMBTQ-kiállítás, panelbeszélgetések, kvíz és drag-fotósarok is lesz, de nem maradhatnak ki az érzékenyítésből a gyermekek sem. Mint fogalmaztak,

mindannyian egy nyitott, szabad és boldog Magyarországon szeretnénk élni, ahol nyugodtan megnézhetünk egy kiállítást fontos LMBTQ+ emberekről az ókortól kezdve napjainkig, miközben a legkisebbek egy kreatív sarokban töltik el az időt, a nagyobbak pedig akár kvízeznek, akár a drag fotósarokban kreálnak ruhakölteményeket. – Egy programokkal és panelbeszélgetésekkel töltött nap után pedig egy közös filmmel zárni a napot az igazi. Mi így képzeljük el a Szivárványos napot egy nyitott, szabad és boldog Magyarországon

– olvasható a Facebookon.

Az esemény hírére reagálva Kővári János önkormányzati képviselő, az Összefogás Pécsért Egyesülete vezetője nyílt levelet írt, kiemelve:

a szivárványos rendezvény sérti a gyermekvédelmi törvényt, amely tiltja a szexualitás népszerűsítését a kiskorúak számára.

Mint fogalmazott, az eseményre „egészen kicsi gyermekeket is várnak, miközben drag queen (vagyis ledér nőnek öltözött férfi) „ruhakölteményeket” terveznek és állítanak össze, és minden erejükkel a szexuális devianciát propagálják majd a szervezők.”

– Csakhogy ez törvénytelen, mivel ellentmond a törvénynek – hangsúlyozta a politikus, majd felszólította Pécs baloldali polgármesterét, Péterffy Attilát, hogy „szerezzen érvényt a törvénynek, és ne engedje meg, hogy egy tévúton járó szexuális kisebbség tehesse rá a kezét a pécsi gyerekekre és formálhassa, befolyásolhassa őket.”

Közben Kővári János egyesülete tiltakozik a harmadik pécsi melegfelvonulás ellen is. A szeptember 23-ra tervezett rendezvény ugyanis más, nagy hagyományokkal bíró eseményekkel, a Pécsi napokkal és a Tanuló Város Fesztivállal ütközik. Az egyesület szerint ezáltal a woke-kultúra Pécs kultúrája helyére lopakodik be. Pécs balliberális vezetése és Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület várospolitikusa korábban a szervező Diverse Youth Networkhöz fordult, hogy „lehetőség szerint válasszanak egy másik, még nem foglalt időpontot az esélyegyenlőségi program megszervezésére”.

A szervezők azonban nem tágítanak, sőt azt állítják, hogy a kijelölt dátumról az alpolgármester is tudott, akinek nem volt kifogása. Mint fogalmaztak, az

időpontot átgondoltuk és nem változtatunk. Az előzőleges egyeztetések során a rendőrség a Kossuth és Szent István tereket javasolta, illetve alpolgármester úrral szóban tájékozódtunk, aki arra kért minket, hogy csupán a Széchenyi teret ne érintsük.

Hozzátették, szeretnék ők is, hogy minden, akkor a városban zajló rendezvény sikeresen és nyugodtan tudjon folyni, ezért az útvonal módosítása mellett döntöttek. Az idei Pécs Pride résztvevői eszerint a Tettyéről indulnak, aztán az Alagút érintésével a 48-as térre fognak megérkezni.

Mint lapunk is megírta: idén ősszel ismét megrendezik az LMBTQ-fesztivált Pécsett. A nagy felháborodást kiváltó eseményt első ízben még 2020 májusában tartották volna, a koronavírus hazai megjelenését követően viszont lefújták az eseményt. Az első magyar vidéki melegfelvonulás ötlete ellen az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) már akkor tiltakozó petíciót indított, remélve, hogy a Pécs Pride-ot egyszer és mindenkorra elfelejtik.

Később szintén bebizonyosodott, hogy a pé­csiek többsége egyáltalán nem akar melegfelvonulást. A szocialistákhoz köthető Publicus Intézet kutatásából ugyanis kiderült, hogy tízből hat pécsi ellenezte, hogy a baranyai megyeszékhely adjon otthont a vidéki melegfelvonulásnak, mondván, ártana Pécs megítélésének, ha hasonló rendezvényt szerveznének a városba.

Ennek ellenére azonban tavaly is volt, sőt idén ősszel is lesz pride, amelyen borítékolható, hogy egyes baloldali képviselők, illetve a budapesti amerikai nagykövetség is képviselteti majd magát.

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: Chicago Tribune)