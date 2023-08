Még forróbb lesz a hétvége, a napokban tetőzik a kánikula + videó

A kánikula és zivatar miatt is adtak ki figyelmeztetést

Az OMSZ több megyére is figyelmeztető előrejelzést adott ki a hőség miatt.

Figyelmeztetik a lakosságot ugyanakkor zivatarokra is. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben a zivatarok miatt is kiadták a riasztást. Főként a határon kívüli területeken lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, de az ország északnyugati, északi térségeiben sem zárható ki teljességgel megjelenésük. Az erősebb cellák környezetében átmeneti viharos szél, intenzív csapadék, illetve jégeső is lehetséges.