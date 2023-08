Még több helyen tetőzni fog a Dráva, egy fesztivál is elúszott

Tovább árad a Dráva a somogyi és baranyai szakaszokon – adta hírül a Híradó.hu.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, ötvenegy éves árvízszintrekord dőlt meg hétfőn a Dráván Őrtilosnál a Mura és a Dráva összefolyásánál. Hétfőn délben 493 centiméterrel dőlt meg az 1972-es árvízszintrekord, amikor a korábbi legmagasabb vízállás (476 centiméter) felett 17 centiméterrel tetőzött a folyó.

Az áradás azóta tovább nőtt, a közmédia beszámolója szerint Drávaszabolcsnál csütörtökön várható a vízszint tetőzése, a településen folyamatos a védekezés. Rámutattak:

országszerte csaknem 540 kilométeren van árvízvédelmi készültség, ebből több mint 300 kilométeren harmadfokú.

Bár a Murán, a Rábán, és a Sajón is megkezdődött az apadás, mindenhol lassan csökken a vízszint, ami megnehezíti a helyiek dolgát.Az autókat és a bicikliket is menekíteni kellett a vízből Drávaszabolcson. A Dráva mindent elárasztott, betört a környező házak udvarára is.

Barcsnál hamarosan tetőzik a Dráva, a vízügyi szakemberek a helyszínen vannak és felügyelik az árhullámot. Rendkívül lassú apadásra számítanak. A károk felmérése az ár levonultával kezdődhet el – írták.

A Sonline információi szerint Barcson a lakóházak nincsenek veszélyben, viszont a drávamenti nemzetközi halfőző verseny elmarad, amelyet a szabadstrandon tartottak volna.

Mivel a terület az ár levonulása után is várhatóan hetekig alkalmatlan lesz a rendezvény megtartására, így az időpont megváltoztatása sem jelentett volna megoldást – közölte a Barcsi Turisztikai, Gasztronómiai és Kulturális Egyesület közösségi oldalán.

Mura áradása miatt elöntött ártér Murarátkánál augusztus 8-án (Forrás: MTI/Katona Tibor)

A Sajó közben már apad, már jelentősen csökkent a vízszint – tudatta a közmédia tudósítója. Hozzátette: Sajószentpéternél a keddi tetőzés óta már fél métert apadt a vízszint, az alsóbb szakaszon, és Felsőzsolcánál is megkezdődött már az apadás.

Egy útszakasz van még lezárva a Sajó áradása miatt, a 26-os számú főút és Sajókaza közötti összekötő út.

A Duna vízszintje is folyamatosan emelkedik, Győrnél az előrejelzések szerint 430 centiméteren állhat meg.

Budapesten szerda délután pedig már tetőzött. Egy hét alatt több mint két méterrel emelkedett a vízszint, de árvízvédelmi beavatkozásra sehol sem volt szükség.