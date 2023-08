Nem kímélik a közösségi média olvasói a Szikra Mozgalmat, annak hétvégi összejövetelét, de éles kritikákat kap Ungár Péter is, aki részt vett a baloldali egyesület augusztus 20-i, népligeti rendezvényén, ahol a párbeszédes Jámbor András szerint több százan voltak.

„Azért, mert ugyanarról az ötvenfős társaságról kitesztek négy képet, még nem lesz kétszáz fő”

– írta az egyik hozzászóló, míg egy másik érdeklődő úgy fogalmazott: „Tegnap volt valami a Szikra Táborhoz képest »jelentéktelen« rendezvény, amiről, látom, neked ugyanúgy nem sikerült posztolnod, mint az összes többi hazaáruló ellenzéki politikus haverodnak. Miért utáljátok a saját hazátokat? Értem én, hogy jobb és bal, meg hasonlók…, de ha baloldali vagy akkor miért követelmény, hogy a saját országod ellen ténykedj? Miért kell egy komcsinak, libsinek gyűlölni bármit, ami magyar?”

Minderre valaki más azt írta, „a teljes ellenzék úgy tesz, mintha augusztus 20-a valami fideszes ünnep lenne. De lehet, hogy azt sem tudják, mi az.”

A képviselői fogadóórát kérik számon Jámboron

Volt, aki felvetette,

„adománygyűjtés lesz?”,

míg más azt vetette Jámbor András szemére, hogy havi hárommillió forintos fizetésért igazán tarthatna fogadóórát a saját választóinak.

„Ez klassz. Viszont arra továbbra sem vagy képes, hogy a választókörzetedben fogadóórát tarts – ergo fogalmad nem lehet fizikailag, hogy mit kéne elmondani a táborkában, hiszen nincs kapcsolatod a helyi lakókkal. Pedig a havi hárommilliós fizetésed azért kapod. Nem social media menedzsmentért, nem cukiskodásért a neten, nem a cigizve sörözésért, nem saját brand építésért. Persze, tudjuk, nincsen más influenszer jelölt a baloldalon, aki hajlandó az általad játszott pojácaszerepre, parasztvakítani meg kell manapság, hiszen alig van gondolkodó szavazó. De a minimumot azért így is el kéne játszani – ezt pedig fogadóórának hívják – fogalmazott a hozzászóló.

A többi megjegyzés között olyanok olvashatók, mint „A hetven százalék külföldi, a többi meg szektatag.” „Ennél egy ezer fő alatti zsákfaluban, a falunapon többen vannak!”

„Jámbor egy újfajta lény, liberális kommunista, ez a faj külön külön is veszélyes.”

„Remélem, hogy az Internacionálét is eléneklik!” „Nagyon elkeserítő, hogy van valaki, aki ezektől bármi jót is remél!”

Ungárt kikezdték, Hajnal hallgat

A LMP-s Ungár Péter sem járt túl jól azzal, hogy a momentumos Hajnal Miklós vitapartnereként részt vett a Szikra rendezvényén.

Közösséget vállaltál egy nyíltan rákosista, sztálinista szélsőbaloldali radikális szervezettel. Szégyelld magad!

– olvasható Ungár közösségi oldalán, ahol a politikus – talán elhamarkodottan – hírt adott arról, kikkel is töltötte a szombatot. „Ungár eddig a legnormálisabb ellenzéki. Volt…” „ Na oda nem kellett volna elmenni.” „Nem voltak sokan, Ungár úr is találhatott volna kellemesebb szórakozást.” „Szó esett esetleges újabb civilverésekről is? Vagy robbantásokról? Ekkora tömegben nagyon magányos az ember” – olvasható a számtalan negatív megjegyzés Ungár Facebook-oldalán.

A fentiek alapján feltehetően az Ungár Péterrel beszélgető Hajnal Miklós járt a legjobban azzal, hogy a múlt szombati Szikra Táborban való részvételéről semmit nem osztott meg a közösségi oldalán.

Borítókép: Szikra Tábor (Forrás: Facebook)