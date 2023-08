Mindennek van határa, sokak szerint ez több mint ízléstelen

Egy pár miatt tört ki a botrány, ízekre szedik a kommentelők a tudatlan turistákat – közölte a Ripost. A budapesti Cipők a Duna-parton emlékműnél ugyanis egy nő a cipőkre állva pózolt, míg párja igyekezett megtalálni a „lehető legtökéletesebb” beállítást – írják.

Fotó: Ripost

A Cipők a Duna-parton egy holokauszt-emlékmű, a Dunába lőtt zsidó áldozatoknak emeltek ezzel emléket. Szellemi alkotója Can Togay filmrendező, társalkotója Pauer Gyula Kossuth-díjas szobrászművész.

A világ második legjobb köztéri szobrának választották 2016-ban. Az emlékművet 2005. április 16-án este avatták fel.

A legtöbben gyertyát gyújtanak vagy virágot visznek az áldozatok előtt tisztelegve, ám akadnak olyan turisták, akik egy jól beállított képért mindent megtennének – írja a Ripost.

A Redditen nem is hagyták szó nélkül a kommentelők a posztot. Többen is feltették a kérdést, hogy vajon nem gondolkodott el a pár azon, miért van bronzcipő a Duna-parton? Vagy ha már eddig nem jutottak el, miért nem olvasták el a feliratot, amely magyarul, angolul és héberül is olvasható?

„Ott pózolgatnak anélkül, hogy fogalmuk lenne arról, mi is ez. Ez nagyon ijesztő” – írta az egyik kommentelő.

A nyilasok sokszor cipőfűzővel kötözték össze zsidó áldozataikat, gyerekeket, nőket, férfiakat egyaránt. Majd egyet közülük lelőttek, a többiek pedig tehetetlenül zuhantak a testtel a Dunába. A gyerekek általában azonnal meghaltak a jéghideg vízben, ám azokat a felnőtteket, akik még lélegeztek, a nyilasok lövészgyakorlatuk célpontjaiként használták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)