Nem találták meg az eltűnt kengurut, hőkamerás drónnal keresik tovább hazánkban

Jack, a Bennett-kenguru szerdán tűnt el a móri Dorinita Családi Farmról. Most párja, Jill hangját vadhívóra feltöltve erednének az állat nyomába. Mint arról korábban a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál, a Kemma.hu beszámolt: a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesület és a Dog Plusz Egyesület segítségét kérték, hogy hőkamerás drónnal eredjenek az ausztrál állat nyomára.

György Anita, a farm tulajdonosa a Kemma.hu-nak elmondta, hogy bár több helyről is jelezték, hogy látták az állatot, mire a helyszínre értek, már nyoma veszett. A polgárőrökkel kiegészülve végül a csapat péntek délután hőkamerás drónnal indult Jack nyomába. Mint mondta: az észlelések alapján végig tudták követni Jack útját, olyan mintha keresné a hazautat.

Péntek délután a farmhoz közeli kukoricaföldnél látták, így ott kezdték a hőkamerás drónokkal a keresést. Sajnos nem jártak sikerrel.

A tatabányai terepjárósok a közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy csak nyomokat találtak, Jack kenguru nem került elő a kijelölt területen. A keresést a helyiek nem adják fel, így ha újra látni vélik, ismét mennek a tatabányaiak segíteni.

Jack gazdája, Anita nagyon hálás a keresőcsapatnak, hogy a szabadidejükben azonnal jöttek, hogy segítsenek megkeresni kedvencét. Hiszi, hogy a csapat segítségével hamarosan előkerül az ugróbajnok, akit párja Jill azóta is magányosan vár közös kifutójukban.

Anita azt is elmondta, hogy szerdán először quadokkal indultak Jack keresésére. Nem sokkal később egy telefonhívás érkezett arról, hogy látják, így ők is gyorsan kocsiba pattantak és a helyszínre mentek.

Láttuk, hallottuk, egy idő után már csak hallottuk, a szürkületben beleolvadt már az erdőbe, sötétedett, nehezen, de ott kellett hagynunk őt. Kevesen voltunk ahhoz, hogy be tudjuk fogni őt. Nagyon gyors, nagyon ijedt és nagyon fél

– árulta el Anita, akinek egy állatorvos is segít a befogásban.

– Egyeztettem hozzáértő állatorvossal, az adagot meghatároztuk, de így is veszélyes. A kilövőt be kell állítani egy távolságra és ha annál közelebbről találja el, veszélyes lehet. Így ez csak az utolsó lehetőségnek hagyjuk. Először megpróbáljuk szelídebb módon befogni. Többször látták földes úton, önkéntesek is járják a környéket quaddal, lovakkal. A következő taktika, hogy a párja hangját visszük ki hangfallal. Ha valakinek van olyan vadhívója, amire lehet hangot tölteni és kölcsönadná nekünk a kereséshez, kérem, keressen meg engem. Nem tudjuk biztosan, mennyire ragaszkodik, de otthon úgy tűnt, hogy nagyon. Sokszor összebújtak, puszilták egymást – mondta bizakodón Anita.

Hozzátette:

ha valaki látja Jacket, ne próbálja megsimogatni, ne közelítsen felé, mert elugrál. Értesítsék a 06 20 980 4090-as telefonszámon. Nem támad, valószínűleg nagyon meg van ijedve, rettenetesen félhet.

