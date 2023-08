Rétvári: A baloldal a szakszervezetekkel végezteti el a „piszkos munkát”

A pálya elhagyására biztatják a pedagógus-szakszervezetek a tanárokat – írta közösségi oldalán Rétvári Bence a belügyminiszter helyettese. Hozzátette: baloldali politikusok akadályozzák a pedagógusbér-emelés forrásainak lehívását.

Ahogy a miniszterhelyettes korábban a Magyar Nemzetnek adott interjúban is mondta, ha a baloldal képviselői nem tartják vissza tovább a Magyarországnak járó uniós forrásokat, akkor másnaptól 561 ezer forintra emelkedik az átlagos pedagógusbér. A Magyar Nemzet egyébként elsőként számolt be arról is, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a tanároknak azt javasolta, hogy legkésőbb augusztus elsején mondjanak fel, de arra kérik őket, hogy azért a szakszervezetnek maradjanak a tagjai.