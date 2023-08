Soros György jelenléte nem vész el, csak átalakul

Leányvállalataikon keresztül a Nyílt Társadalom Alapítványok itt maradnak Budapesten. Soros György jelenléte tehát nem vész el, csak átalakul

– hívta fel a figyelmet az Origónak nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán. A Századvég Alapítvány tanácsadója úgy véli, hogy az Európai Unió intézményi világa és fontos politikai szereplői már kiépítették a maguk hosszabb távú kapcsolatait a "civil" szervezetekkel, vagy éppen most partnerségeket alakítanak ki, de itt már inkább „finomhangolás" történik, hogy leküzdjék a hatalmi egyensúlyhiányokat, és még hatékonyabbá tegyék a gépezetet – mutatott rá. Az alkotmányjogász szerint a teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a Soros-alapítványok Ukrajnában, Moldovában, Kirgizisztánban és a Nyugat-Balkánon továbbra is jelen lesznek. Ezen felül pedig fontos számukra az ázsiai, illetve a posztszovjet térség, valamint Afrika is.