Újra megszólalt a pedofíliáról Kőszeg Ferenc, a véleménye azonban nem változott

A Népszava megkereste Kádár András Kristófot, a Magyar Helsinki Bizottság egyik társelnökét is, arról érdeklődve, hogy Kőszeg Ferenc melyik kijelentése volt az, amelyik különösképpen ellenérzést váltott ki a szervezetben és leginkább az elhatárolódás alapjául szolgált. A társelnök a közleményben foglaltakon túl azonban nem kívánt nyilatkozni, és arra a kérdésre sem válaszolt, mit szól ahhoz az indokláshoz, amellyel Kőszeg Ferenc megvált az alapító elnöki címtől.

A történtek után a liberális értelmiség a Partizán műsorvezetőjét, Gulyás Mártont állítja pellengérre, és a pedofíliát bagatellizáló egykori SZDSZ-es honatyát próbálta mentegetni. A 444 munkatársa, Szily László is Kőszeg Ferenc mellé állt. A publicista szerint azzal, hogy Gulyás Márton ezt az interjút elkészítette, egyfajta Fidesz-ügynökké vált, hiszen egy baloldali aktivista nem kérdezhet ilyet Kőszegtől. Szintén meglepő kijelentése volt, hogy Gulyás Márton eljárásmódja egy idős fasisztával is etikátlan lett volna. Az újságíró még a Soros György által pénzelt Helsinki Bizottságnak is nekiment, mivel volt merszük elhatárolódni a vitatható megjegyzésektől.

Szunyogh Szabolcs, a Klubrádió műsorvezetője is a Magyar Helsinki Bizottság alapítójának védelmére kelt, és köszönetet is mondott neki. A Táncsics Mihály-díjas író szerint Kőszeg Ferenc

igazi férfi, aki szembeszáll a bigottsággal. Egy bölcs értelmiségi, aki a valóságból indul ki, humanista módon.

Szunyogh állítása szerint „szégyen, hogy az ízlésterrornak ma mindenki megrettenve enged, holott Kőszeg csak annyit mondott, hogy „édeseim, mégis mozog a föld”.