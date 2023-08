A pedofíliát mentegette, a 444 egyből melléállt

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a pedofíliát bagatellizálta a Helsinki Bizottság egykori SZDSZ-es alapítója. Kőszeg Ferenc a Partizán legfrissebb adásában megkérdőjelezhető állításokat tett azzal kapcsolatban, hogy mikor „tolerálható” egy felnőtt és egy gyerek közti viszony. Az interjút követően a Magyar Helsinki Bizottság közleményt adott ki, amelyben kijelentették, hogy „a hatalommal való visszaélés ellen küzdő jogvédőkként és gyakorló szülőkként, oktatókként is teljességgel elfogadhatatlanok az interjúban megjelenő nézetek.” Válaszul Kőszeg közölte: a bizottság közleményének megjelenése után semmiféle személyes megbeszélésre nem tart igényt. Sőt mi több, az alapító elnöki címről, valamint a Helsinkitől kapott kitüntetéséről is lemond.

Kőszeg a Partizán-interjúban egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte az érzelmi kapcsolatok nagyon széles körűek, amelyeket nem lehet merev kategóriákba leírni. Mint fogalmazott,

egy szexuális kapcsolat egy felnőtt és egy fiatalkorú között semmiképpen nem fogadható el. De ha emögött egy pusztán lelki és érzelmi kapcsolatról van szó, akkor ezt elítélni, és hát, akár büntetni, az szerintem nagyon helytelen.

Ennek kapcsán kiemelte, miszerint

elég sok szexuális kapcsolat volt diák és tanár között, ami tilos volt és helytelen, de nem volt belőle nagy ügy, mert hozzátartozott az élethez.

Az ügy újabb fordulata, hogy – miként arra az Origó cikke kitért – a 444 munkatársa, Szily László Kőszeg Ferenc mellé állt. Szily szerint azzal, hogy Gulyás Márton ezt az interjút elkészítette a Partizánban, egyfajta Fidesz-ügynökké vált, hiszen állítása szerint egy baloldali aktivista nem kérdezhet ilyet Kőszegtől. Szily szerint hibás riporteri felfogás, hogy Kőszeget szembesítették többek között azzal, hpogy korábban a Magyar Narancsban arról írt:

az Amerikából világszerte szétterjedt új prüdéria, miután a homoszexualitást már nem illik üldöznie, pedofíliát hörögve vesz üldözőbe minden erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatot felnőtt és gyerek között.

Szily – mutatott rá az Origó cikkében – Sipos Pált is védelmébe vette, akiről 2014-ben derült ki, hogy még magyartanárként a fiú diákjait zaklatta az ELTE Trefort Ágoston gimnáziumban. Sipos egyébként először Thaiföldre, aztán Spanyolországba menekült, egyes források szerint most Badacsonytomajon bújkál, egy nyaralóban. Más forrás szerint egy spanyol férfi tartja el, és Barcelonában éli elégedetten az életét. Szily szintén meglepő kijelentése volt, hogy Gulyás Márton eljárásmódja egy idős fasisztával is etikátlan lett volna. A 444 munkatársa még a Soros által pénzelt Helsinki Bizottságnak is nekiment, mivel azoknak volt merszük elhatárolódni a nyíltan pedofil megjegyzésektől.

Az Origó cikke arra is emlékeztet, hogy napjainkban a baloldalon egyre nagyobb teret hódít a pedofília esetleges legalizálása.

Ennek példájára hozzák fel azt a holland tévéműsort, ahol fiatalkorú gyermekek kérdezhetnek élőben öt teljesen hétköznapi embertől, akik végig anyaszült meztelenül állnak a gyerekek előtt, akik így – legalábbis a műsor készítői szerint – felfedezhetik, mi az emberi testből a valóságos és a normális, illetve emlékeztetnek arra, hogy az 1970-es években Jean-Paul Sartre francia filozófus is támogatta az európai baloldal legnagyobb nevei által közölt A pedofília védelmében nevű kiáltványt. Hollandiában ráadásul létezik egy olyan párt is, amit a pedofilok pártjaként emlegetnek: a Testvéri Szeretet, Szabadság és Sokféleség Pártja a kiskorúakkal való szexuális kapcsolatok legalizálását és a gyermekpornográfia birtoklásának dekriminalizációját szorgalmazza.