Viharfüggöny ereszkedett az országra, keleten és nyugaton is eljöhet az armageddon

Egyre több vihar érkezik a Dunántúlra késő délutántól, majd a középső országrészbe is – adta hírül az Időkép. A helyzet ugyanis az, hogy Magyarországtól nyugatra található egy hullámzó hidegfront, amelynek a déli ágán egy mediterrán ciklon van, amely hamarosan eléri azt országot. Ez többek között például azt is jelenti, hogy

nyugaton ma már nem lesz 30 Celsius-fok felett a hőmérséklet.

Meg azt is, hogy esni fog az eső. Az előrejelzés szerint késő délutánig nyugodt időre számíthatunk, utána dél-délnyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől már a középső országrészben is egyre többfelé kell számítani záporokra, zivatarokra.

Forrás: Met.hu

Beszámolnak arról is, hogy hevesebb viharokra inkább a dunántúliaknak kell számítani, így jó, ha készülünk arra, hogy intenzív felhőszakadás, nagyobb méretű jég és 90 km/órát meghaladó széllökések is társulhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat nyolc megyére is másodfokú, azaz narancssárga figyelmeztetést adott ki, erről korábban a Magyar Nemzet is hírt adott.