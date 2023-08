Visszatérőben a koronavírus, itt az új variáns

Magyarországon hosszú ideje nincs járvány, a Covid–19-fertőzések döntő többsége sporadikusan fordul elő. Az oltás továbbra is a legerősebb védelem a megbetegedés ellen, a lakosság átoltottsága magas, és az oltás továbbra is felvehető. Korlátozásokra nincs szükség – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság kérdésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a koronavírus új variánsa Magyarországot is elérte. A központ szerint

az Eris variáns fertőzőképessége és terjedési sebessége feltételezhetően nagyobb, mint a korábbi variánsoké, de a súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye alacsony, a megbetegedés tünetei a többi omikron-variánshoz hasonlóan enyhék.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt korábban, az Erist még július végén azonosították Angliában, ugyanakkor Amerikában, Indiában és Kínában is jelentős számú megbetegedést okoz. A SARS–CoV–2 EG.5-höz (Eris) köthető esetszámok az elmúlt hetekben világszerte jelentős emelkedést mutatnak, ennek következtében az Egészségügyi Világszervezet is a „figyelmet igénylő változatok” kategóriába emelte a variánst. Az NNGYK kiemelte, hogy

a megbetegedés a többi omikron-variánshoz hasonlóan influenzaszerű tünetet – lázat, fejfájást, orrfolyást, torokfájást, izom- és ízületi fájdalmat, gyengeséget – okoz, a súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye azonban csekély.

Magyarországon jelenleg a Covid–19-fertőzések döntő többsége szórványosan fordul elő, és nem tapasztaltak országos járványos terjedést – mutattak rá.

Jó hír, hogy csökken a szennyvíz koronavírus-koncentrációja. A legutóbbi tájékoztatás szerint a tendenciát tekintve a legtöbb helyszínen stagnálás tapasztalható. Emelkedés Békéscsabán és Debrecenben látható, míg csökkenés jellemző Kecskeméten, Szegeden, Szombathelyen és Veszprémben. A koncentráció Szolnokon az alacsony, Budapesten és a Budapest környéki agglomerációs településeken, valamint Pécsett az emelkedett, a többi tizenhat településen pedig a mérsékelt kategóriába sorolható.