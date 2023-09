Csalás miatt eljárás indulhat Pécs balliberális vezetése ellen

Négyszázmillió forintos csalás miatt indulhat eljárás Pécs balliberális vezetése ellen – erről számolt be a Hír TV. Az ügy hátterében az áll, hogy Péterffy Attila polgármester jogtalanul inkasszózta ezt az összeget a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulástól. A szabálytalanságot a város jegyzője is megállapította, a pénz azonban továbbra is a település számláján van. Ezt a legutóbbi közgyűlésen Péterffy Attila el is ismerte.

Az ügy kapcsán Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő a Hír TV-nek kifejtette, Péterffy Attila az elmúlt időszakban 17 milliárd forintos adósságot halmozott fel. Mint elmondta, jelenleg a város által fenntartott intézmények működtetése ellehetetlenülne, ha a pénzt a pécsi polgármester visszautalná. Szavai szerint a város annyira rossz helyzetben van, hogy már rászorul a környező agglomerációs településekkel közös büdzsére.

Ez így azonban teljesen szabálytalan. Ha Pfeffer József, a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás vezetője feljelentést tett az ügyben, akkor az teljesen rendjén van

– mutatott rá Barkóczi Csaba.

Borítókép: Péterffy Attila, Pécs polgármestere (Forrás: Facebook/Péterffy Attila)