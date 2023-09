Egy korabeli temetőtérkép segített megtalálni a második világháborúban elesett katonákat + fotók

Egy korabeli temetőtérkép segített felkutatni azoknak a katonáknak a nyughelyét Gátéren, akik a második világháborúban estek el. A három katonasírt egy műkőkereszt is jelezte, amelyen az állt: „A II. világháború ismeretlen áldozatai” – számolt be közösségi oldalán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatósága (HM HIM HHI). A bejegyzés szerint a sírhelyek egy részét a természet már újra birtokba vette, a másik blokkot pedig egy betonburkolat fedett el.

Forrás: Facebook/HM HIM HHI

„A szakemberek munkáját az MH 38. Területvédelmi Zászlóalj öt tartalékos katonája segítette. Az első napon az önkormányzat által megtisztított területen négy, a műkőkereszt előtti területen egy magyar katonát exhumáltak, előbbi esetben valószínűleg a háború után, külterületről átszállított maradványok nyugodtak a sírhelyen” – írták.

A tömegsírban olyan használati eszközök is voltak, mint a fésű. Forrás: Facebook/HM HIM HHI

A második napon két, azonkívül további egy magyar katona maradványait sikerült kiemelniük. A „középső blokkban” négy egyéni sírhely és egy háromfős tömegsír került elő.

A munka utolsó napján további két-két magyar katona nyughelye került elő, így a gátéri temetőben végzett munka során összesen 19 hősi halált halt magyar katona exhumálása történhetett meg. Személyi azonosításra egy esetben sem volt lehetőség.

Forrás: Facebook/HM HIM HHI

Az exhumált 19 magyar katona földi maradványait Budapestre, a HM HIM HHI erre a célra kijelölt objektumába szállították. Az exhumált magyar katonák újratemetése Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában lesz ősszel, a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák számára kijelölt parcellarészen.