A magyarok háromnegyede kiáll az ország kultúrája mellett

A választókorú magyarok 75 százaléka szerint Magyarország kultúrája és hagyományai alapján is keresztény nemzet, sőt, 86 százalékuk – követve ezeket a hagyományokat – meg is van keresztelve – derül ki az Alapjogokért Központ aktuális közvélemény-kutatásából, amely arra is rávilágít, hazánkban erős a keresztény hagyományokhoz való állampolgári kötődés.

A szervezet emlékeztet, Európában a Krisztus-hívőkkel szembeni cselekedetek nemcsak megszaporodtak, hanem erőszakosabbá is váltak. – Nem véletlen, hogy a keresztény örökség Nyugat-Európában szorongatott helyzetbe került, hiszen egyfelől az illegálisan érkező iszlám tömegek, másfelől az eltörlés kultúráját hirdető baloldali szélsőségesek vonták ostrom alá – jegyezték meg.

Hazánkban viszont az alaptörvény elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, mely szerint Magyarország keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, ahogy minden gyermek számára biztosítja a keresztény értékrend szerinti nevelést.

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint a válaszokból kiderül, hogy az egyébként is erős vallásos meggyőződés akár még tovább erősíthető. Magyarország ennek érdekében sokat tett az utóbbi években: elkötelezetten védi Európa határait az iszlám térhódítással szemben, a Hungary Helps program révén a világ minden pontján segíti a hívőket, sőt a magyar kormány – a nyugati liberális elitekkel ellentétben – vállalta a keresztény hagyomány védelmét. Ferenc pápa ennek kapcsán maga is elismeréssel nyilatkozott hazánkról, az üldözött keresztényekért nyújtott segítséget kiemelve.