Egyelőre senki nem vállalja a felelősséget a vásárhelyi tragédiáért

– Mi közöm van nekem ahhoz, hogy a lakóparkban meghal egy 93 éves ember? Vagy mi közöm van nekem ahhoz, hogy az ételszállító ember leteszi az ebédet pénteken, majd hétfőn, amikor legközelebb arra jár, akkor veszi észre, hogy nem nyúlt az ebédéhez az ember? – ezekkel a kérdésekkel hárította el a felelősséget az önkormányzati pénzen működő városi televíziónak adott interjújában Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Botrány van, felelős nincs. Fotó: Délmagyarország/Kovács Erika

Tervezett volt a vezetőcsere

A bukott baloldali miniszterelnök-jelölt szerint – mint a Promenad24 írta – ők nem hibáztak, amikor az önkormányzati fenntartású lakóparkban meghalt egy idős beteg, és a holttestét napokig nem fedezték fel. A polgármester úgy véli, nincs felelőse a nyugdíjas lakóparkban történt sokkoló tragédiának.

Mint a portál rámutatott: Márki-Zay a botrány kapcsán nem kért elnézést az idősektől vagy a város közösségétől, és nem fejezte ki a részvétét a családnak.

A Promenad24 kitért arra is, hogy még ugyancsak csütörtökön Márki-Zay egy sebtében összehívott fórumon azt is bevallotta, hogy a nyugdíjas lakóparkban a méltatlan, megrázó tragédia kapcsán ígért vezetőváltás mindenképpen bekövetkezett volna. Szeptember 15-étől így is, úgy is új vezető érkezett volna a lakópark élére, hiszen az előző igazgató amúgy is szülési szabadságra ment.

A vizsgálat találhatja meg a felelősöket

A sokkoló tragédiának tehát egyelőre nincs felelőse, senki nem akarja vállalni a következményeket. A helyzet azonban hamarosan megváltozhat, hiszen mint csütörtökön Bálint Gabriella (Fidesz–KNDP) önkormányzati képviselő bejelentette: Márki-Zay Péter polgármesternek már nem lehet hinni, ezért feljelentést tesznek. A vizsgálat derítheti ki, hogyan történhetett meg ez a megrázó tragédia, ki mulasztott, és ki a felelős az eseményekért.

Borzasztó állapotokról beszélt egy lakó

Közben a Promenad24 megszólaltatott egy lakót is. Markó Erzsébet elmondta: az elmúlt években olyannyira leromlott az önkormányzati fenntartású intézmény állapota, hogy ha ma kellene döntenie, semmiképp sem költözne oda. A nő a portálnak azt nyilatkozta, az elmúlt években olyan szörnyűséges helyzet alakult ki a lakóparkban, hogy csak a Jóistennek köszönhetően nem történt több hasonló, sokkoló haláleset.

Állítása szerint hiába ígérnek 24 órás nővérszolgálatot, hiába létezett a gondozásra, az odafigyelésre jól működő protokoll a korábbi vezetések idején, s hiába kellene most is legalább 15-20 lakó egészségügyi állapotát naponta többször is ellenőrizni, a város által működtetett intézmény munkatársai ezt sok esetben elmulasztják

– írta a Promenad24.

Borítókép: Márki-Zay Péter polgármester egyelőre hárít (Fotó: Mirkó István)