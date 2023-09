Kutya jó zenei ízlésük van ezeknek az ebeknek + videó

Jegy nélkül surrant be egy négylábú a Metallica egyik Los Angeles-i koncertjére – adta hírül a CNN. A Vihar nevű eb a SoFi stadion szomszédságában lakik és otthonából surrant ki, hogy egyedül tegye tiszteletét a világhírű banda kiemelt jelentőségű műsorán. A zenekar szerint Vihar rendkívül jól érezte magát a telt házas bulin, aztán egy menhelyre vitték, majd másnap ismét találkozhatott gazdájával, aki látta a Metallica fotóval ellátott bejegyzését a négylábúról.

Forrás: A Metallica Facebook-oldala

Nem minden kutya rajong azonban a minőségi kemény zenéért, vannak a régi klasszikusokat kedvelő ebek is – számolt be a BBC. Egy Koppenhágában rendezett klasszikus zenei fesztivál nyitányában kutyaugatással fűszerezték Mozart édesapjának egy kevésbé ismert szimfóniáját. Adam Fischer karmester, aki több tucat kutyát hallgatott meg az előadás előtt, azt mondta, hogy a szerző kívánságát teljesítette, mely szerint a szimfónia egy részét ugató kutyák kísérjék. A három kiválasztott kutyát ugatási készségeik alapján választották ki és három hónapig készültek az előadásra. Mint írták, nem csak arra kellett figyelni, hogy parancsra ugassanak, hanem arra is, hogy az előadás többi részében csendben maradjanak.