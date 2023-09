Lehet, hogy a hétvégén már nem fog fürdőzgetni a Balatonban, jön a lehűlés

Hétfőn derült, kedden kissé fátyolfelhős, száraz időre van kilátás a továbbiakban is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken ennél hidegebb, míg belvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet a hajnal – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hozzáfűzik,

a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 29 és 33 fok között várható.

Ez nyilván arra utal, hogy akinek már elege van a nyár melegéből, kedden is szenved majd, azonban az Időkép előrejelzése azt is mutatja, hogy csütörtökön fordul egyet a világ, és a meteorológiai ősz lassan megérkezik Magyaroroszágra.

Az előrejelzésben arról számolnak be, hogy záporokkal, zivatarokkal érkezik a lehűlést hozó hidegfront, csütörtökön már sehol sem lesz 30 foknál melegebb. Írnak arról is, hogy országos, áztató esőre továbbra sem számíthatunk, ezzel szemben az intenzívebb gócokból lokálisan akár 15-25 milliméter eső is lehullhat.