Mészáros Lőrincnek is üzent Nick Vujicic

A Nem Adom Fel Alapítvány és a Pro Filii Alapítvány jóvoltából Nick Vujicic több magyarországi és határon túli nagyvárosban is telt házas előadást tarthatott az elmúlt napokban. Egy magyar család külön lehetőséget kapott arra, hogy találkozhasson az ausztrál–amerikai motivációs trénerrel és prédikátorral.

A karok és lábak nélkül született Nick saját életpéldáin keresztül beszélt a különböző fokban sérült hármas ikreknek, és a gyermekeket egyedül nevelő édesanyának.

A világhírű motivációs előadó egy személyes hangvételű videóüzenetet küldött Mészáros Lőrincnek. A magyar üzletember felesége, Várkonyi Andrea közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, ahol Vujicic köszönetet mondott nekik azért, hogy az alapítványuk segítségével előadásokat tarthatott. A motivációs tréner azt is hozzáteszi, hogy most nem tudott találkozni Mészáros Lőrinccel, de reméli, hogy legközelebb sor kerülhet rá. A felvétel végén már magyarul is hangsúlyozza: „Szeretlek”.

Borítókép: Nick Vujicic (Fotó: MTI/Illyés Tibor)