Milliárdos startup-befektetőcéget indított az Óbudai Egyetem és a Széchenyi-alapkezelő

Startupokba fektető közös céget alapított a Széchenyi Alapok és az Óbudai Egyetem. Az új cég fő feladata, hogy az egyetemen felhalmozódó elméleti tudományos eredmények gyakorlati gazdasági sikert is hozzanak – jelentették be az alapítók az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, az idei tanévnyitón jelentette be, hogy Óbuda Uni Venture Capital Zrt. (ÓUVC) néven az egyetem és partnerei Magyarországon eddig egyedülálló céget indítottak.

Az új befektetőcégbe a Széchenyi Alapok Zrt. mellett az egyetem fenntartója és egyben az alapkezelő tulajdonosa, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány is beszállt. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati kitörési lehetőséget teremtsen felsőoktatási intézményben alkotó professzorok és hallgatók ötleteiből induló, gyors fejlődésre hivatott vállalkozások számára

elsősorban a robotika, a medtech, a mesterséges intelligencia, a smarttechnológia és a kiberbiztonság területén.

– Az innovációnak elsősorban akkor van értelme, ha az végül a gyakorlatban is megvalósul – idézte a közlemény Deme Gézát, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatóját.

Az új cég olyan, ígéretes startup vállalkozásokba fektet majd be, amelyek hathatós pénzügyi és vállalkozási segítséggel jelentős értéknövekedést érhetnek el. Az úgynevezett venture studio modell segítségével ezek a vállalkozások a kezdeti befektetésen túl hiánypótló szaktudást, üzleti tapasztalatokat és kapcsolatokat is nyerhetnek a tranzakcióból. Ennek eredményeként az ÓUVC jelentős megtérüléssel léphet ki az így immár megerősített vállalkozásokból, amit azután újabb startupok elindítására fordíthat. Az egyetemi befektetőcég tevékenysége hamarosan kiterjedhet más egyetemekről jelentkező, vagy az egyetemi tudásbázist felhasználni kívánó más vállalkozások fejlesztésére, és akár azon túlra is.

Az ÓUVC mögött a Széchenyi Alpok külön erre a célra létrehozott tízmilliárd forintos tőkealapja áll. Ezt a pénzt előre lefektetett üzleti kritériumok teljesítése révén, fokozatosan használhatja fel a befektetőcég.

Az új befektetőcég szeptemberben már meg is kezdi működését – írták a közleményben.

Borítókép: Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Deme Géza, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója. (Forrás: Facebook)