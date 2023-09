Nagyot szólt a magyar nagymacska

A Hiúz figyelemreméltó fegyverzetének legfontosabb része a 30 milliméteres automata gépágyú, ami programozható lőszerrel való tűzvezetésre is képes, akár háromezer méteres hatótávolságba is el tud lőni. Ezzel párhuzamosítva található egy 7,62 milliméteres géppuska, illetve a fő fegyverzet mellett van egy távirányítású, toronyra szerelt 12,7 milliméteres géppuska is.