Egyre több török érkezik

A számokról szólva Bakondi elmondta, az első negyedévben 27 600, a másodikban 36 490, harmadik negyedévben 43 300 migránst fogtak el. A nyári hónapokban is folyamatosan emelkedett az elfogott migránsok száma, zömük szír, afgán, török, marokkói és pakisztáni. – A másik fontos tapasztalat, hogy jelentős számban érkeznek török állampolgárok június óta, akik legálisan lépnek be Szerbiába, és aztán taxikkal közelítik meg a határt és próbálnak illegálisan bejutni az Európai Unióba – tette hozzá Bakondi.

Helyesek a kormányzati döntések

– A számok is és a tendenciák is azt mutatják, hogy azok a kormányzati döntések, amelyet 2015-ben a magyar kormány meghozott, és amelyek miatt számos politikai támadás ért bennünket, helyes döntések voltak, jól szolgálják a magyar belbiztonság stabilitását, de legalább ennyire segítik az európai uniós biztonságot is. Jogos lenne az elvárás, hogy ezeket a berendezéseket és ezeket az erőket, amit itt alkalmazunk, ne csak magyar költségvetési forrásból kelljen finanszírozni, hanem legalább ötvenszázalékos arányban uniós finanszírozást elképzelhetőnek tartunk. Sajnos erre nincs jelenleg reális esély – hangsúlyozta Bakondi.